Felicitats, maria! festa de l'assumpció de la mare de déu

Totes les generacions em diran benaurada?». L'any 1950, el papa Pius XII proclamà que la Mare de Déu era assumpta al cel, com a veritat que forma part integrant de la fe cristiana, i ho fonamentà sobretot

en la creença constant del poble cristià, en el sentir dels fidels.

Dijous vinent, els fills i filles tenim un record molt especial per la nostra Mare, Maria. Molts anirem a les nostres esglésies, a casa nostra, per trobar-nos amb Jesús, el nostre germà gran, i celebrar junts la festa més important de la seva i la nostra Mare, la seva assumpció. Per això volem felicitar-la i alhora ajudar-nos a viure el sentit d'aquesta festa.

En la pregària d'acció de gràcies, el prefaci de la Missa, recordarem que Maria és imatge i primícia de l'Església gloriosa, model d'esperança certa i consol del Poble que camina.

En les altres festes de Maria la contemplem com a signe o imatge de l'Església que camina en la història, però avui, en aquesta festa, la contemplem com a signe i imatge d'allò que l'Església serà, l'Església gloriosa, i, per això, consol i esperança nostra.

Quina és la raó? La raó per la qual totes les generacions proclamem benaurada Maria és perquè «Déu ha mirat la petitesa de la seva serventa i ha decidit fer-hi meravelles». L'ha escollida com a mare del seu Fill, fent-la plena de gràcia.

Maria, després de sentir-se visitada per Déu, després de sentir-se valorada per la seva cosina... contempla la vida i el món amb els ulls de Déu. És el cant del Magnificat. Des de la seva petitesa sap descobrir que Déu la salva, sap adonar-se de les meravelles que Déu va obrant en ella.

I mirant el món sap llegir la presència de Déu en tots aquells signes que ofereixen dignitat als pobres i que contribueixen a fer desaparèixer l'orgull, la prepotència i tota opressió.

Què celebrem?

- Celebrem que Maria, aquella noia de la qual va néixer Jesús, és glorificada al cel, i per això hem vingut a felicitar-la pel seu triomf.

- Recordem que Maria ha anat al davant de la resurrecció [...] (extret del Full Parroquial).