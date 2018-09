Les escoles parroquials volen oferir atenció personalitzada a l'alumne

«L'èxit de l'educació vindrà de l'estimació a cada alumne». Aquestes paraules de l'educadora Carme Molist resumeixen l'esperit de la Jornada d'Educadors celebrada divendres 7 de setembre per les divuit escoles de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona (FEP), segons recull Catalunya Religió. Aquesta és la primera trobada dels sis-cents educadors de la FEP, una entitat que escolaritza prop de set mil alumnes de barris de Barcelona, Badalona i l'Hospitalet.

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va inaugurar la Jornada insistint que el més important del sistema educatiu és l'alumne. «Les escoles de la FEP compliu amb la vostra vocació d'equitat, no segregació i equilibri social. Demanem compromís amb les necessitats del territori, innovació i millora en l'atenció a l'alumnat, i vosaltres sou un exemple». El conseller Bargalló va avançar que el departament d'Ensenyament es fixa com a prioritat el treball en xarxa, «cada territori ha de tenir una xarxa educativa, on les escoles treballin conjuntament, sigui quina sigui la seva titularitat, i l'objectiu sigui l'alumne».

El president de la FEP, Ignasi Garcia i Clavel, va recordar l'esperit fundador dels rectors de parròquia i va agrair la tasca i vocació dels més de sis-cents educadors de la FEP: «les nostres escoles necessiten mestres en el sentit més ampli del món. El més important és ajudar en el creixement personal». El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, de viatge fora de Catalunya, també va adreçar un missatge als educadors de la FEP animant-los a continuar transmetent els valors per construir una societat més dinàmica, més fraterna, acollidora i transformadora.