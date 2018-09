Francesco, el revolucionari de l'amor

Divendres, dia 4 d'octubre, celebrem la festa de sant Francesc d'Assís, Francesco, l'home que és sant per a l'Església, patrimoni de la humanitat i revolucionari de l'amor a Jesucrist, a totes les persones, als més desvalguts i a la natura.



De guerrer i rei del jovent a la

recerca d'una nova vida

Francesc somiava ser un heroi, ser investit cavaller, i per això va participar en la guerra d'Assís contra Perusa. Perduda la guerra, després d'un any de captiveri torna malalt a Assís, i és en aquell període que comença la inquietud per una vida diferent, ja que es troba desorientat i sense gust per viure. Encara, però, va fer el darrer intent per fer-se armar cavaller. A Spoleto l'esperava Déu, que capgirà els seus projectes. A la nit, enfebrat i mig despert, escolta una veu que li diu: «Francesc, a qui és millor servir? L'amo o el servent?». La seva resposta fou: «Senyor, què voleu de mi?». Torna al seu poble, decebut, repassa la seva joventut amarada en vanitats i diversions, i es refugia en l'oració demanant l'ajut de Déu.

L'any 1206 fa un pelegrinatge a Roma i allà es proposa fer de captaire durant un dia, intercanviant els seus vestits amb un pobre i demanant caritat a la porta de la basílica de Sant Pere. Retornant a Assís es troba amb un leprós, a qui abraça tot vencent la repugnància. A prop de ciutat hi havia –i hi continua havent– la capella de Sant Damià, amb un santcrist d'estil bizantí (una còpia presideix les pregàries del grups de Taizé), on Francesc pregava. Allà va tenir una experiència espiritual: una veu que venia del Crist li deia: «Francesc, ves i restaura la meva casa, que s'està enderrocant». Ell cregué que es tractava de restaurar la capella, i així ho va fer, però en realitat se li demanava que restaurés la casa de l'Església. Trenca amb el seu pare davant del bisbe, despullant-se dels vestits, renuncia a l'herència, es vesteix d'ermità i és acollit a Sant Damià. Comença una nova vida.



Francesc, l'home evangèlic L'any 1208, a la capella de la Porciúncula, així anomenada per les seves petites dimensions [...] [extret del Full Parroquial d'aquesta setmana].