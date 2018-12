La Bisbal bateja la nova biblioteca amb el nom de la llibretera Lluïsa Duran

La Bisbal d'Empordà va batejar el passat dissabte la nova biblioteca del municipi amb el nom de la llibretera local Lluïsa Duran. L'elecció es va fer després d'una consulta on els ciutadans de la capital baix-empordanesa van poder votar entre diferents opcions. En concret, els bisbalencs podien triar entre set noms més, a banda del de Lluïsa Duran. Entre ells es trobaven els de la poetessa Maria Mercè Marçal, l'escriptora Aurora Bertrana o la mestra Adela Trayter, també de la Bisbal d'Empordà. Segons el regidor de cultura, Carles Puig, que va encapçalar l'acte, «el nom ha sigut fruit d'un procés participatiu i un 43% dels vots emesos es va decantar per l'opció de Lluïsa Duran: la majoria va ser aclaparadora».

Tot plegat es va dur a terme quan fa un any que el nou equipament municipal va obrir les portes després de diversos anys d'aturada per un procediment judicial que enfrontava el consistori amb un veí. L'acte va comptar amb música en directe i es va realitzar la descoberta d'una placa commemorativa que distingeix Lluïsa Durà. D'altra banda, la bibliotecària Anna Clermont va fer balanç d'aquest primer any de la reubicació de la Biblioteca municipal: «Hem donat vida a l'antic escorxador i bisbalenques i bisbalencs s'han fet seu aquest espai», va sentenciar destacant el notori increment d'activitats que s'han celebrat a l'espai.

Marina Puig i Mercè Giralt, representants del Grup de Dones de la Bisbal, es van mostrar molt satisfetes: «És un reconeixement a una dona llibretera, molt culta, activista i represaliada pel franquisme: amb aquest nom la Bisbal dona visibilitat a una dona anònima i es fa extensiu aquest homenatge a moltes dones silenciades». També van fer una breu pinzellada de la vida de l'homenatjada i van llegir un fragment de les seves memòries que es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà. El seu discurs va culminar amb la cantada de L'emigrant, a càrrec de la soprano Maite Mer.

L'acte també va comptar amb la presència i participació de familiars i amistats de Lluïsa Duran. Narcís Duran, pare de l'homenatjada, estava visiblement emocionat i va voler agrair a l'Ajuntament de la Bisbal, al Grup de Dones i a tots els presents. «Sense oblidar les altres dones, la Bisbal ha escollit el nom de Lluïsa Duran com un símbol, com un exemple que va unir lluita i cultura», va detallar Narcís Duran. Duran, que també va voler incloure al record altres familiars i la resta de dones, va qualificar l'espai de fabulós: «Això va més enllà de la persona: és un honor que s'hagi passat de la Llibreria Hugas a la Biblioteca Lluïsa Duran», va sentenciar. Seguidament la soprano Maite Mer va cantar Corrandes d'exili.