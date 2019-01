Genís Matabosch: «S'ha de considerar i reconèixer el circ socialment»

El figuerenc Genís Matabosch s'ha convertit aquest mes en el primer doctor en Història del Circ a Europa per la Universitat de Barcelona i creu que encara «s'ha de donar al circ la consideració social que mereix». La investigació de la tesi del nou doctor, dirigida pel professor Enric Ciurans i obtinguda amb un Excel·lent Cum Laude, recupera la història del circ a la península Ibèrica des dels seus inicis, al segle XVIII, i repassa els espectacles que oferien diverses troupes d'acròbates a cavall, la majoria arribades de l'estranger.

Matabosch apunta que la seva feina és fruit de tota una vida d'investigació, gràcies parcialment a la seva col·lecció personal d'articles circenses, entre els que conserva més de 4.000 llibres de circ, i també a la consulta de més de mig milió d'articles en hemeroteques i arxius. A manera de conclusió de l'estudi, Matabosch ha destacat que la península «va tenir la seva època daurada de circ» i va ser, moltes vegades, «un port d'exportació del circ cap a Amèrica, el nou continent».

El també president i impulsor de la seva pròpia fundació circense, Circus Arts Foundation, ha admès voler «crear precedent» i donar-li al circ aquesta consideració social a vegades no reconeguda. Matabosch va començar la seva carrera professional estudiant Història de l'Art a la Universitat de Girona: «Creia que era el més pròxim al circ», malgrat que va haver de lidiar amb assignatures que poc o no tenien res a veure amb la seva gran predilecció. Ara, des de la seva nova condició de doctor, considera «vergonyós» que els estudiants d'aquesta carrera acabin sense cap idea del que és el circ.

Matabosch és també l'impulsor de projectes com el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or i bromeja atribuint la seva afició per aquest tipus d'art a «una tara genètica», ja que no procedeix de família de circ. «Vaig néixer amb aquesta obsessió i vaig tenir la sort de fer-ho prop de la frontera amb França, on moltes companyies feien parada», uns espectacles que recorda amb anhel. Després d'anys de molt esforç i dedicació, actualment Matabosch pot afirmar que viu del i per al món del circ, on és jurat habitual dels millors festivals de circ del món, com el de Moscou, Wuqiao o Wuhan, entre d'altres.

Segons el gironí, «el circ és tant passió com professió, i a vegades la passió és excessivament ingènua i la professió excessivament mercantilista, i cal trobar un equilibri». El seu somni més cobejat és establir el Museu Europeu del Circ, un espai per reivindicar la memòria del circ que persegueix des de fa més de 20 anys i que és la seva «obsessió des de petit». «Part de les col·leccions de circ estan en mans de gent gran, la qual cosa significa que pot ser que gran part d'aquest material s'acabi perdent», adverteix el doctor.