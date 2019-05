Troben a la vall de Siarb les restes humanes més antigues del Pirineu català

El Grup d'Arqueologia d'Alta Muntanya ha descobert a la cova de l'Home Mort, a la vall de Siarb, les restes humanes més antigues documentades fins ara al Pallars Sobirà i al conjunt del Pirineu català. El professor d'Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Ermengol Gassiot ha destacat «l'excepcionalitat» de la troballa per «l'elevada quantitat d'individus» que s'han localitzat i amb «perfils d'edat tan diferents». S'han recuperat restes d'un mínim de set persones, des de nens acabats de néixer, a nens d'entre sis i set anys, joves o persones adultes. Les datacions s'han fet sobre dues restes humanes de dos individus diferents i han proporcionat als arqueòlegs una cronologia de mitjans de l'Edat de Bronze, fa uns 3.500 anys. Aquestes dades permeten afirmar que la cova de l'Home Mort va tenir una utilització com a cova sepulcral com a mínim al llarg de més de 120 anys.