La UAB crea un abellar per saber per què moren les abelles

El campus de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va inaugurar dimarts el projecte UABee, que suposa la creació d'un abellar per estudiar les abelles i poder determinar la causa de la mort i declivi d'una espècie imprescindible per a la pol·linització i la biodiversitat. L'espai està destinat a la demostració, l'ensenyament i la investigació sobre l'apicultura i la biologia de les abelles, és únic a Catalunya i permetrà dur a terme projectes d'investigació en col·laboració amb altres institucions per buscar una resposta al declivi de les poblacions d'abelles.

L'estudi es basa en la premissa que les abelles tenen un paper fonamental en la preservació de la naturalesa i en els cultius agrícoles a causa del seu paper crític en la pol·linització, però la seva població s'ha vist seriosament amenaçada els últims anys a causa de múltiples factors, cosa que posa en perill, d'una manera especial, les abelles domèstiques.

Diversos organismes internacionals han alertat des de fa temps de les conseqüències de la disminució de la seva població i han recomanat diversos tipus d'iniciatives de foment i protecció de l'apicultura, tant en condicions rurals com urbanes. Per això, la UAB ha creat el projecte per a la demostració, l'ensenyament i la investigació sobre l'apicultura i la biologia de les abelles, que se suma als abellars que actualment ja existeixen a Còrdova i Osca.

L'abellar de la UAB està constituït per sis ruscos destinats a allotjar colònies estàndard i amb possibilitat de modificar la seva configuració segons l'activitat i la mida de la colònia d'abelles.

«UABee pretén donar una resposta a la qüestió de per què moren les abelles mitjançant projectes d'investigació en col·laboració amb altres institucions, orientats especialment a l'estudi de la metabolòmica de les abelles, els processos químics que tenen lloc a l'interior de les cèl·lules dels seus organismes», ha explicat el director del projecte, Gerardo Caja. «Hi ha una preocupació creixent per la síndrome de desaparició dels ruscos», ha subratllat aquest investigador, que assegura que actualment un 30% dels ruscos moren abans del previst, per la qual cosa es pretén trobar una resposta a aquest comportament.

Les abelles de la UAB rebran una insolació adequada i s'han instal·lat els ruscos de manera que el vol d'entrada i sortida no es dirigeixi cap a zones freqüentades per personal aliè. A més, els ruscos estan situats sobre una bancada metàl·lica de superfície perforada i el tipus de tanca impedirà l'accés accidental de persones o animals.