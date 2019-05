Un jove cadell d'os es refugia als carrers d'un poblet de Bòsnia

Un cadell d'os ha trobat refugi i aliment als carrers d'un petit poblet de Bòsnia. És una femella d'uns dos mesos que va apareixer a Gunjani, prop de Sarajevo, durant els caps de setmana, però els veïns, patint per si la mare la venia a buscar, la van deixar lluny del poble. Hi va tornar al cap d'un parell de dies i per això l'han acollit, alimentat i batejat com a Aida. Els habitants de la zona creuen que probablement la mare de l'Aida va ser assassinada per caçadors furtius i, a contracor, perquè diuen que ja s'han acostumat a la seva presència, deixaran que se l'emportin al zoo de Sarajevo.