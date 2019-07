Bustamante sobreviu a les adversitats amb èxit

El retorn als escenaris. El cantant càntabre va presentar divendres a l'Auditori de Girona les cançons del desè àlbum de la seva carrera, «Héroes en tiempos de guerra», publicat al febrer i que mostra la seva faceta més melòdica i carismàtica.

emblava que la sort no somreia a David Bustamante divendres passat, durant la presentació del seu nou disc a Girona. Primerament, va haver d'actuar davant d'un auditori mig ple. El cantant va reaccionar amb humor a aquest fet tan inusual per a ell i va comentar, enmig de rialles, que a fora «feia molta calor» i en canvi a dins «tothom estava ben fresc». «És cert que som poquets, però us asseguro que passarem una molt bona estona», afirmava Bustamante abans d'una gran ovació del públic que de seguida va enviar-li mostres d'ànim i escalf.

Semblava que tot anava bé, l'artista interpretava cançons del seu darrer disc, Héroes en tiempos de guerra, i les combinava amb alguns dels temes més coneguts de la seva carrera, com ara Feliz i Cobarde, que feien ballar els assistents. Fins que un contratemps inesperat va glaçar el públic de cop. Una errada tècnica va deixar el concert sense so, just quan l'artista havia acabat d'interpretar una cançó i es volia dirigir al públic de nou. Els espectadors també van emmudir, atònits, sense saber ben bé si el que passava formava part de l'espectacle o realment hi havia alguna cosa que no funcionava. Malauradament va ser la segona opció, però al cap d'un quart d'hora es va poder arreglar i l'actuació va continuar, aquest cop, com una seda.

Bustamante va reaccionar d'una manera molt professional. Va cantar algun fragment a cappella i sense micròfon, va baixar a cantar amb el públic, va convidar algunes persones a pujar dalt de l'escenari i va explicar anècdotes personals. És cert que aquestes adversitats van jugar una mala passada a Bustamante, però també li van fer ensenyar una nova cara desconeguda per a molts, ja que es va mostrar molt proper en tot moment i va aconseguir intimar amb el públic.