Santa Maria, pregueu per nosaltres!

Dijous celebrem la festa de l'Assumpció de Maria, la seva Pasqua, la Mare de Déu

d'agost. Penso en alguns fets i experiències que ens ajudin a viure la festa per felicitar Maria, per encomanar-nos-hi, per sentir-la molt a prop nostre com a Mare.

Sorprèn, anima i edifica contemplar la devoció popular a la Mare de Déu en les seves diverses advocacions. Podem pensar en Montserrat, en Núria, en els Àngels, en la Salut, en la Verge dels Dolors, en la del Rocío, en la Mercè, Farners, Fontsanta...

Certament que el poble cristià se l'ha fet seva com a Mare i li ha expressat la seva estimació de moltes maneres. Intueixo que molts arriben a conèixer Jesús, a estimar-lo i a mantenir la fe en ell gràcies a la seva Mare, Maria.

Aquesta setmana, i en coincidència amb aquesta diada, molts pobles, viles i ciutats celebren la seva festa major. Maria també és la titular de la nostra Catedral de Girona.

És un fet que cal tenir molt present, perquè uneix Maria amb la festa, amb l'alegria. Més ben dit, uneix la seva Assumpció amb l'alegria de la festa.

Moltes dones i noies porteu el nom de Maria i celebreu

també la vostra festa. En definitiva, aquest dia els fills i filles ens reunim a la casa dels germans, convocats pel germà gran Jesucrist, per felicitar la Mare celebrant l'Eucaristia.

També d'alguna manera hi sou presents, i us hi representem tots els altres

que per diversos motius no hi participeu.

Què volem expressar quan diem «Assumpció de Maria al cel en cos i ànima»? Doncs el triomf de Maria, mare de Jesús i nostra. Ella ja participa plenament i per sempre de la victòria de Jesús sobre el mal, el pecat i la mort. Avui és la pasqua de Maria, però celebrant aquesta festa

també celebrem amb esperança el nostre futur.

Si la Mare de Jesús, que és també la nostra, ha triomfat amb Jesús, hem de tenir esperança que Ell i Ella també ens volen al seu costat. Celebrem que Maria, aquella dona que infantà el Messies i que des del Calvari és la nostra mare, és glorificada al cel. Per això hem vingut a felicitar-la pel seu triomf. [...] (extret del Full Parroquial).