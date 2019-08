Risto Mejide i Laura Escanes, víctimes d'una estafa online

Risto Mejide s'ha vist embolicat en una polèmica que no té res a veure amb ell. Cada vegada són més els famosos que denuncien per les seves xarxes socials l'apropiació de la seva identitat per donar-li valor a algunes marques sense que ells donin el seu consentiment.

Mentre esperen l'arribada del seu primer fill, Laura Escanes i el col·laborador de televisió, s'han vist obligats a llançar, en repetides ocasions, missatges per avisar als seus seguidors que s'està utilitzant la seva imatge i el seu nom per promocionar marques. Tots dos han desmentit això en els seus perfils d'Instagram i la veritat és que no els hi ha fet cap gràcia.

"Hola em segueixen arribant missatges sobre el tema de 'Bitcoins', jo ja no sé com dir-ho, és una estafa, és algú que fa servir la meva imatge sense el meu permís i òbviament estic mirant totes les opcions legals perquè això s'aturi però de veritat, no feu cas, no us penseu en la gent que us vulgui estafar, perquè us volen estafar. Jo no tinc res a veure amb aquesta publicitat" ha dit Risto Mejide en les seves últimes històries d'Instagram.

Laura Escanes era encara més contundent davant aquesta estafa i penjava una història amb un missatge molt clar i directe: "No sé si heu vist aquest tipus de notícies i articles que estan sortint darrerament sobre Risto i inversions en bitcoin bla bla. Està utilitzant la nostra imatge i és una mentida, no hem fet cap declaració ni entrevista sobre aquest tema".

D'aquesta manera, el matrimoni ha desmentit com ha pogut aquestes informacions que estan inundant les xarxes socials i les pàgines d'Internet. Tant a trastocat la vida de Risto Mejide i Laura Escanes que el membre del jurat de Got Talent ha hagut de fer les històries per avisar als seus seguidors al plató del programa mentre es produïa l'enregistrament.