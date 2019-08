Justícia i Pau critica la gestió dels governs de la UE en la crisi de l'«Open Arms»

L'entitat Justícia i Pau, com a membre de la xarxa Migrants amb Drets, conjuntament amb altres entitats de l'Església, han denunciat en un comunicat «la manca d'iniciativa dels governs d'Espanya, Itàlia i Malta amb les persones a bord dels vaixells Open Arms i Ocean Viking». Ahir, el Centre Nacional de Coordinació de Socors Marítim, que depèn del Ministeri italià de Transport, autoritzava l'entrada de l' Open Arms al port de Lampedusa, però aquesta no es va fer efectiva perquè la decisió depèn del Ministeri d'Interior, el titular del qual, Matteo Salvini, va reiterar que no permetrà el desembarcament.

Càritas, CONFER, Justícia i Pau, i la Comissió Episcopal de Migracions, com a membres de la xarxa Migrantes con Derechos, s'han mostrat molt crítiques amb la gestió que han fet els governs de la UE de la crisi, que s'ha allargat 15 dies i que ha posat els 134 migrants que sobrevivien a bord de l' Open Arms en una situació límit.

La xarxa deplora que el Ministeri de Foment d'Espanya hagués arribat a manifestar en el seu moment crítiques cap a la tasca de qui qualifica «d'abanderats humanitaris», ja que consideren que són «plenament conscients» que gràcies a la tasca dels voluntaris i professionals dels bucs citats i d'altres organitzacions, «milers d'immigrants i refugiats poden ser atesos, acompanyats i reconeguts en la seva dignitat i drets». Recorden aquestes entitats que «cada vida compta, cada ésser humà és insubstituïble i és un projecte de futur».

Per aquesta raó asseguren que «és també un deure ètic de la Unió Europea i els seus Estats membres arbitrar respostes eficaces i respectuoses amb els Drets Humans davant aquestes situacions». La no resposta per part dels Governs hauria suposat un «incompliment flagrant dels acords internacionals» i una «gravíssima responsabilitat per omissió davant les morts que es puguin arribar a produir en el present i en el futur».

En veure l'evolució de la crisi de l' Open Arms, la xarxa d'entitats ha estat reclamant, aquests últims dies, una resposta «immediata» a la situació de «greu desemparament» que patien els migrants al Mediterrani.

Les entitats fan seves les paraules del bisbe de Girona, Francesc Pardo, incloses en el seu missatge per a la propera Jornada Mundial del Migrant i Refugiat, que se celebrarà el 29 de setembre, on afirma que «la resposta al desafiament plantejat per les migracions contemporànies es pot resumir en quatre verbs: acollir, protegir, promoure i integrar, que expressen la missió de l'Església en relació amb tots els habitants de les perifèries existencials». En aquest context, les entitats de l'Església afegeixen que en cap cas la resposta pot ser «rebutjar, ignorar, bloquejar i penalitzar».