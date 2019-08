Concert a la plaça de l'Església de Blanes en honor als copatrons de la vila

La parròquia de Santa Maria de Blanes segueix amb la celebració dels seus 700 anys. Dimecres van oferir un concert a càrrec de la Banda Cobla del Col·legi Santa Maria a la mateixa plaça de l'Església. L'actuació coincidia amb la festivitat de sant Bonós i sant Maximià, copatrons de la població, i també formava part del cicle de la Festa Major Petita de la població.

A més, el 21 d'agost, el dia que es va dur a terme el concert, van complir-se 54 anys de l'estrena de la formació musical de la Banda Cobla del Col·legi Santa Maria, que van actuar per primera vegada sortint de l'ofici en honor dels copatrons. Dirigits per Jordi Sacristán, el repertori va estar format per temes variats i de tots els temps.

La comissió ha comptat amb l'aportació econòmica d'una persona anònima de la parròquia, que ha pagat el cost de la contractació de la banda. La megafonia va ser una aportació personal d'una família, i la logística i cadires van anar a càrrec de l'Ajuntament de Blanes. La presentació va anar a càrrec d'Aitor Roger.