El centre Bonastruc ça Porta celebrarà dilluns l'encesa de llums de la Hanukkà

El Centre Bonastruc ça Porta de Girona celebrarà dilluns vinent, a les set de la tarda, l'encesa de llums de la Hanukkà, la festa jueva de les llums, que se celebra cada any el dia 25 del mes de quisleu del calendari jueu i commemora la victòria del poble jueu sobre l'ocupació grega (s. II aC) i la posterior purificació i renovació del Temple.

La tradició consisteix a encendre un canelobre de vuit braços anomenat hanukkià de forma progressiva durant vuit dies, de manera que cada vespre s'encén amb una espelma més.

En aquesta ocasió, l'encesa de la Hanukkà es farà al bell mig del pati del Centre Bonastruc ça Porta -altres anys s'havia fet a la plaça del Vi- i l'acte anirà acompanyat de la degustació d'un dolç tradicional.

Per als més petits, el Museu dels Jueus farà el dilluns al matí un taller per elaborar un gran canelobre amb materials reciclats. També decoraran el pati del museu per a l'encesa d'espelmes que tindrà lloc aquell mateix vespre. L'activitat anirà a càrrec de Mozaika.