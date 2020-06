Alerten dels excessos dels joves amb l'alcohol després el confinament

"Entre fase i fase, no desfasaments" és el lema d'una campanya que té com a objectiu alertar la societat dels riscos que els adolescents s'excedeixin o s'iniciïn en el consum d'alcohol, després del període de confinament i coincidint amb les fases de desescalada.

La campanya de l'Associació Dual, finançada per la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, prevé del perill d'aquests "desfasaments" doncs, segons el director tècnic d'aquesta entitat, el psicòleg Raúl Prieto, hi ha un alt risc que els joves "protagonitzin reaccions compensatòries com a resposta a la tensió i angoixa sostinguda que han patit en els últims mesos".

Segons Prieto, es poden generar en els joves conductes en "excés despreocupades com a compensació a les exigències d'intens control i restricció durant l'etapa de confinament".

Per l'especialista, el risc més gran és voler recuperar el temps perdut, "celebrant festes alternatives que no s'han tingut o que no es tindran i en celebracions entre amics com són, per exemple, els botellons".

I és que, segons l'expert, els adolescents són "els grans oblidats" en la crisi del coronavirus, ja que s'han regulat sortides per a nens fins als 13 anys, però en la franja de 14 a 17 anys no ha estat tan fàcil trobar informació específica.

La campanya d'aquesta entitat sense ànim de lucre especialitzada en l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social compta amb la col·laboració de l'actor Dani Muriel.

