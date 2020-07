Fundació Corachan continua impulsant la formació especialitzada en infermeria

Fundació Corachan ha celebrat la setena edició del lliurament de beques per a postgraduats en el grau d'infermeria de les escoles de Barcelona. Aquest any, a causa de les circumstàncies actuals que imposa la situació epidemiològica, s'ha desenvolupat mitjançant un acte virtual.

El programa de beques ha premiat a vuit alumnes de la promoció 2016-2020 que han destacat pels seus elevats mèrits acadèmics. Compta amb una dotació de fins a 4.000 ? per beca per finançar els estudis de postgrau o màster en alguna de les àrees de les ciències de la salut.

En l'acte, la patrona de la Fundació Corachan, Arantxa Moll, ha felicitat les alumnes becades per la seva exemplar dedicació i compromís durant la seva formació acadèmica. Així mateix, ha destacat que des dels seus inicis, el programa de beques ja ha premiat a més de 40 estudiants amb magnífics expedients acadèmics que així han vist realitzat el compliment d'ampliar els seus estudis en infermeria.

El president de la Fundació Corachan, Javier Moll, el president de Clínica Corachan, Eduard Larrousse, el conseller delegat, Bartolomé Martínez, els patrons Arantxa Moll, Nicolás Guerrero i Joan Sancho, el director assistencial Ferran Cachadiña i la directora d'infermeria Núria Cobalea, han lliurat virtualment les beques a Marta Ríos Delgado (Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull), Natalia Martín Domínguez (Facultat de Ciències de la Salut i Benestar, Universitat de Vic), Yessenia Martínez Macias (Campus Docent Sant Joan de Déu, EUI adscrita a la Universitat de Barcelona), Anna Porquet Cuenca (Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona), Cynthia Mateu Martín (Escola Superior d'Infermeria de l'Hospital del Mar, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra), Janóah Pallarés Ramos (Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona), Joana Carla Montoya i Gausachs (Escola Universitària d'infermeria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), i Yessenia Martínez Macias (Facultat de Ciències de la Salut Universitat de Manresa).

L'any commemoratiu del 200 aniversari del naixement de Florence Nightingale (1820-1910) i designat per l'Organització Mundial de la Salut com l'«Any de la infermera i la llevadora», la directora d'infermeria, Núria Cobalea, ha destacat el paper fonamental de la professió d'infermera especialment en una època marcada per una crisi sanitària internacional en la qual les infermeres han estat grans protagonistes.

L'acte ha comptat amb la participació de Genís Sinca, periodista i escriptor, que en la seva conferència ha destacat, a través de vivències personals, la importància de la vocació a la infermeria com a valor distintiu de la professió infermera i el seu impacte en la societat i en els individus.