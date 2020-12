El periodista Àngel Rodríguez recull les advocacions a Maria d'arreu de Catalunya

El periodista gironí Àngel Rodríguez ha publicat el llibre 365 dies amb Maria (Editorial Claret), que permet al lector conèixer algunes de les advocacions de la Mare de Déu que es veneren a les diòcesis amb seu a Catalunya, fet que inclou el nord de Castelló de la Plana i el Principal d'Andorra. Per cada dia de l'any s'ofereix un text sobre cada Mare de Déu i s'expliquen les tradicions i llegendes que hi estan relacionades, a banda d'incloure també goigs i cites marianes. A més, hi ha una imatge mariana de cada comarca de Catalunya.

«No és un llibre amb una gran vocació històrica, sinó per tenir a la tauleta de nit i consultar-lo quan t'aixeques», explica l'autor, periodista especialitzat en divulgació religiosa que treballa al Bisbat de Girona. De fet, aquest no és el primer llibre que dedica a Maria, sinó el quart, després de Maria als santuaris del Bisbat de Girona (1998 i 2004), Jardín de María (2008, escrit conjuntament amb Pep Vila) i Maria, 31 santuaris (2018). D'on ve, doncs, tot aquest interès per la figura de Maria? «Maria dona molt de joc, perquè hi ha moltes llegendes i tradicions relacionades amb ella. És molt popular, i hi ha molta gent que potser no són practicants, però que en canvi sí que veneren la figura de Maria», explica Rodríguez. Segons escriu el periodista en la introducció del llibre, a això hi influeix el fet que Maria sovint «és vista com una segona mare, una mare que ens escolta, que hi podem parlar, resar, veure-la i, en resum, tenir-la amb nosaltres».

L'objectiu, doncs, és donar a conèixer algunes de les figures de la Mare de Déu que existeixen arreu de Catalunya. «A banda dels santuaris, que potser són l'àmbit més conegut, també hi ha imatges de Maria a les esglésies, catedrals i fins i tot als carrers», explica Rodríguez. I posa un exemple: «Al portal de Sobreportes, a Girona, hi ha la Mare de Déu de la Bona Mort. És per això que, dins del llibre, l'he situat en el Dia dels Difunts». I és que totes les marededéus que apareixen en el llibre estan relacionades, d'una manera o altra, amb el dia que se'ls ha assignat: a vegades pot ser la seva pròpia festivitat, mentre que en d'altres pot tenir a veure, per exemple, amb la inauguració d'un santuari o amb una exposició.

Segons Rodríguez, una altra característica de la Mare de Déu és que pot ser representada artísticament segons els costums, la cultura, la geografia, la història i l'economia del lloc on es venera. Això és el que faci que hi hagi tantes representacions de la Mare de Déu, moltes de les quals encara són força desconegudes a casa nostra.

La presentació del llibre es farà, per via telemàtica, el proper dilluns, 21 de desembre, a partir de dos quarts de set de la tarda. A part de Rodríguez, també hi intervindran mossèn Benet Galí, consiliari de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat (Frater) i rector de les parròquies de Sant Narcís i Sant Salvador de Girona, i Joan Bové, com a representant de l'editorial Claret.