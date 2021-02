L'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona vol optar a la Creu de Sant Jordi

L'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG), que durant l'any 2020 va celebrar 150 anys de servei a la comunitat, ha decidit presentar la seva candidatura per optar a la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat.

Amb aquesta candidatura, l'Institut explica que vol reconèixer el servei realitzat per totes aquelles persones, germanes i laics, que han acompanyat la institució al llarg dels anys i que «han fet possible una important acció sanitària, social, educativa, religiosa i espiritual, fonamentalment en centres mèdics, geriàtrics i escoles, així com en espais d'espiritualitat i recés».

Alhora, la candidatura busca retre homenatge a la fundadora de l'entitat, Maria Gay Tibau, que va sembrar la llavor del que és avui l'IRSJG: una institució que està present a 13 països, amb 50 comunitats, 22 centres propis i que col·labora en multitud de centres d'altres entitats, a més de dur a terme projectes d'ajuda al desenvolupament econòmic i social.

A hores d'ara, la candidatura compta ja amb el suport de més d'un centenar d'institucions i entitats socials, sanitàries i empresarials, així com d'adhesions personals. Per tal que altres persones i entitats puguin sumar-s'hi i enviar el seu suport, l'IRSJG ha habilitat un espai a la seva pròpia pàgina web.

L'IRSJG és una institució catòlica privada i sense ànim de lucre que va començar com una iniciativa molt personal de la seva Fundadora, Maria Gay Tibau, a qui el papa Francesc va declarar Venerable l'any 2013. Segons expliquen des de l'institut, va ser una dona «moguda per una sensibilitat excepcional per la cura de la part més psicològica i espiritual dels malalts».Per aquest motiu, l'any 1870 Maria Gay va crear una petita associació de vetlladores per acompanyar malalts i persones en situació de vulnerabilitat a Girona.

Aquesta entitat va anar creixent a mesura que les autoritats d'altres poblacions de la província de Girona demanaven la presència de les Germanes de Sant Josep. Avui, l'IRSJG és una institució que manté un sòlid arrelament a Girona i a la resta de poblacions catalanes on està fortament present, però que també ha sabut estendre el seu llegat a l'àmbit internacional.