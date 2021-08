"Avui faig una aturada, avui me'n vaig. Necessito reconstruir, necessito abraçar-me i cuidar-me per tornar. Em sento perduda i necessito trobar el camí per recuperar la meva alegria i tornar a reconèixer-me, tornar a ser jo i tornar a estimar-me. Aquest és un any de merda. Dimarts va marxar la meva àvia per sempre i la trobo a faltar a cada minut, segueixo sense creure-m'ho i fa mal. Tot i que se que ella ara m'ajudaria "començava dient Dulceida en el seu perfil d'Instagram amb una publicació.

La influencer no està passant pel seu millor moment i ha confessat què li passa: "Des de fa uns mesos estic rebent un assetjament constant a xarxes socials sobre la meva relació, per part d'uns pocs, que fan molt de soroll i també molt de mal a mi i a les persones que m'estimen. Per aquestes raons, per mi i per la meva salut mental, necessito aturar-me. Soc una persona molt forta i mai vaig pensar que podria arribar a sentir-me com em sento avui, però jo mateixa m'estic fent mal i no puc més. En alguns moments soc el meu pitjor enemic exigint i torturant-me, estic segura que molts m'entendreu".

Dulceida ha demanat comprensió i ha assegurat que molt aviat tornarà al mitjà pel qual es va convertir en la professional que és avui dia: "A vegades, no pots amb tot i cal parar, demanar ajuda i prioritzar la teva salut mental. Estic disposada a seguir lluitant i fer de tot això un aprenentatge per quedar-me amb el bo i intentar millorar el dolent. Serà estrany, a la meva tornada us ho explicaré. Porto 12 anys donant guerra per aquí, compartint molt de mi cada dia acompanyada sempre pels millors, una família de preciosos plena d'amor. Soc una dona forta però sento que ara mateix estic carregant amb molt i això no pot ser un pes més, no em sento amb forces. Espero tenir-les al setembre i tornar al màxim, amb el meu somriure, la meva veu repel·lent de bebè, molt d'amor per donar-vos i aventures que viure. Us estimo sempre".