El príncep Enric i la seva esposa, Meghan Markle, han visitat a la reina Isabel II al castell de Windsor, prop de Londres, de camí als Països Baixos, on el dissabte inauguraran els jocs esportius Invictus per a veterans de guerra, informen aquest divendres els mitjans britànics.

La parella, que no havia estat junta al Regne Unit des que es va desvincular de la Casa Reial a principis de 2020, es va trobar el dijous no sols amb l'àvia del príncep sinó també amb el seu pare, el príncep Carles, d'acord amb la premsa local.

Es desconeix si portaven amb si als seus dos fills, Archie, de gairebé 3 anys, i Lilibet, que el 4 de juny complirà un any, a qui la monarca encara no coneix.

La visita, que no havia estat anunciada públicament, es produeix després que Enric no assistís el passat 29 de març a l'abadia londinenca de Westminster a un servei religiós en memòria del seu difunt avi, el príncep Felip, al qual sí que va assistir la Reina, que últimament limita les seves compareixences per problemes de mobilitat.

El fill menor de Carles i Diana, que resideix amb la seva família als Estats Units, va ser present, en canvi, al funeral familiar que va tenir lloc després de la mort del duc d'Edimburg el 9 d'abril de 2021, en plena pandèmia, encara que Meghan, embarassada llavors de la seva filla, es va quedar a Los Angeles.

L'exactriu estatunidenca va ser vista a Anglaterra per última vegada el març de 2020, quan va assistir a la missa anual pel Dia de la Commonwealth (mancomunitat d'excolònies britàniques), mentre que Enric va fer una curta visita a Londres al juliol de l'any passat per a revelar amb el seu germà, Guillem, una estàtua de Diana, morta en accident de cotxe el 1997.

Des de la seva retirada de la monarquia, la relació entre els ducs de Sussex i la resta de la família reial ha estat tibant, especialment després que la parella revelés en una entrevista als EUA que Meghan s'havia sentit maltractada durant la seva estada a palau i experimentat racisme per part d'un membre de la reialesa.

Enric va criticar per la seva part la cultura palatina i prepara ara una reveladora biografia. També està immers al Regne Unit en un plet contra el Ministeri de l'Interior per la seva negativa a facilitar-li protecció personal quan visita el país, a pesar que s'ha ofert a pagar-ho de la seva butxaca.

Els Sussex, que pel que sembla de tant en tant parlen amb Isabel II per videoconferència, assistiran a la Haia del 16 al 22 d'abril als Jocs Invictus, fundats pel príncep per a veterans ferits, malalts o discapacitats, que seran filmats per a una sèrie en Netflix.