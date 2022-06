Shakira tindria grans plans per a l'habitatge familiar on residia al costat de Piqué i els seus fills a Esplugues de Llobregat. Així ho va explicar el programa "El Circ" de 8tv, programa presentat per Frank Blanco.

Com va descobrir Shakira la infidelitat de Gerard Piqué? Hi va haver detectius? El programa va explicar que la cantant colombiana vol partir en tres parts la vivenda. Això és possible gràcies a les dimensions de l'habitatge, on podrien fer vida normal diverses famílies. De fet, l'àmbit familiar seria el gran beneficiat ja que dues de les tres parts de la casa serien per a les famílies de Shakira i Piqué, mentre que l'altra es podria vendre o quedar-se com està. S'havia especulat que Shakira volia mudar-se a Miami un cop acabat el curs escolar, així que caldrà estar atents als moviments de la família. Es preveuen canvis substancials. Així és la dona en discòrdia en la relació entre Piqué i Shakira El que sembla més que clar amb aquesta informació és que Gerard Piqué no tornarà al domicili habitual després de la seva relació amb Shakira. Gerard sembla estar refent la seva vida i ja se l'ha vist amb la nova amiga pública i obertament.