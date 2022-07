Risto Mejide i Laura Escanes van iniciar fa unes setmanes un projecte professional en comú. La parella ha fet el salt al món radiofònic amb el podcast "Cariño, ¿pero qué dices?" a la plataforma Podimo, on també s'han estrenat recentment els formats de Maestro Joao i Ana Milán. En el seu segon episodi, el presentador i la influencer han obertament parlat sobre els seus problemes de convivència.

El conductor de 'Todo es mentira' i jutge de 'Got talent' afirma que "conèixer algú i quedar-se amb aquest algú consisteix que t'agradin coses que realment no t'agradarien". "Jo ja li he trobat el punt que mai, mai en set anys, no hagis canviat el rotllo de paper higiènic", apunta amb humor.

Tot i això, Escanes nega entre rialles l'acusació de la seva parella. "Però què puto fals ets", li deixa anar a Risto. El de Mediaset confessa que ha aconseguit treure el costat positiu d'aquest comportament, ja que fins i tot li ha agafat "afecte" per molt "absurd" que soni.

Pel que sembla, una altra de les suposades manies d'Escanes és que "no estreny el tub de la pasta de dents per on toca", segons comenta Risto al podcast. La noia explica que li faria "mandra" haver de conèixer "les manies d'una persona nova" i assegura que tolera bé les extravagàncies dels altres. Al presentador li passa el contrari, ja que es defineix com un autèntic “maniàtic”.

Risto Mejide, de 47 anys, i Laura Escanes, de 26, també han parlat sobre la diferència d'edat que els separa. En el primer episodi del podcast, el català es va mostrar contundent: "Quan un no té por de parlar de les coses és perquè no ha fet res malament. Tinc la consciència molt tranquil·la".

Laura Escanes, per la seva banda, va admetre que no es va parar a pensar en l'edat de Risto quan es van conèixer: "No em provocava res, ni per bé ni per malament. Tant me feia".