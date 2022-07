Quatre mesos després de la bufetada de Will Smith a Chris Rock, l'actor estatunidenc ha publicat aquest divendres un vídeo en el qual demana disculpes pel seu "comportament inacceptable" i ofereix al seu company parlar quan aquest vulgui.

"Em sento com una merda", apunta l'actor en el vídeo, la seva primera disculpa audiovisual pública i contundent després del succés ocorregut a la gala dels Oscars a finals de març -Smith ja havia demanat perdó en un missatge a Instagram l'endemà del succés-.

"Em vaig comunicar amb Chris i el missatge que em va respondre és que no està preparat per a parlar i que quan ho estigui, ho farà. Així que t'ho diré, Chris, et demano disculpes. El meu comportament va ser inacceptable i soc aquí quan estiguis llest per a parlar", va apuntar l'actor.