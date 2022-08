La Mostra de Cinema Espiritual, impulsada per la Direcció General d’Afers Religiosos, ha creat un nou recurs en línia, anomenat Espai Educatiu, on recull guies didàctiques de diferents pel·lícules que permeten treballar-ne els continguts d’una manera atractiva per a l’alumnat.

Així doncs, en aquest espai web s’hi poden trobar guies tant per a professorat com per als estudiants, amb l’objectiu d’acostar a les comunitats educativa i de lleure la diversitat religiosa i cultura que hi ha en la societat actual, conèixer les bases del diàleg intercultural i intereligiós i descobrir què es pot fer per treballar a favor de l’entesa entre persones de diferents orígens, cultures, tradicions i religions. L’Espai Educatiu forma part del programa Acció-Cinema «Construcció d’una ciutadania crítica i responsable», que impulsen l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Catalunya Film Festivals. La seva voluntat és convertir-se en una eina pedagògica per promoure «la reflexió, l’acció i la transformació entre el jovent». Un dels films que ja hi ha disponibles és Una bossa de bales, dirigida per Christian Duguay, sobre dos germans jueus durant la Segona Guerra Mundial.