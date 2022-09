Enrique Iglesias aixeca passions allà on va. No és estrany, ja que és el creador d'un dels singles més rellevants dels darrers anys. Així, singles com 'Despacito' s'han convertit en quelcom fonamental per a la cultura pop, generant autèntica passió i cert estupor quan s'han convertit en cançons de l'estiu.

En aquesta ocasió, Iglesias era a Las Vegas per a una actuació i el perseguia una autèntica marabunta de fanàtics. No n'hi ha per menys, ja que l'artista aixeca passions com hem comentat, però en aquesta ocasió la cosa va anar a molt més del que es podria esperar per a qualsevol que ho veiés. En qualsevol cas, en aquesta ocasió parlem de com s'ha comportat l'estrella amb una de les seves fans, amb la qual s'estava fent una foto i en fer-li un petó va fregar els seus llavis. Finalment tots dos van acabar fonent-se en un tòrrid morreig mentre ella es feia un selfie gaudint del moment. Ella es fa una foto realment somrient amb ell i més tard se'n va, mentre ell surt corrent perquè havia d'arribar a la seva actuació.