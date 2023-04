No s'ha sabut res d'ell des que el set vegades campió del món de fórmula 1 es retirés de la vida pública el 2013 després de patir un accident d'esquí que va canviar la seva vida. Michael Schumacher, a través de la seva esposa, va demanar, després d'un període intens d'exposició mediàtica, no aparèixer als mitjans de comunicació i, d'aquesta manera, afavorir la seva recuperació. Així s'havia fet fins ara.

Però la revista alemanya Die aktuelle ha estat qui ha trencat els esquemes, publicant una entrevista de Michael Schumacher a la portada. Una "sensació mundial" a doble pàgina que ha cridat l'atenció de mig món, amb les seves grans i cridaneres lletres en groc i una imatge del pilot ocupant tota la portada. Però el que semblava ser una increïble i inimaginable exclusiva... és mentida. En realitat, és una simulació del que seria una conversa amb l'expilot de fórmula 1 creada amb intel·ligència artificial, que ja és capaç de reproduir les respostes que tindrien personatges famosos com Michael Schumacher.

😭Me estalla la cabeza.



Una revista alemana anuncia en portada "la primera entrevista a Michael Schumacher" desde 2013. "Sensación mundial". Doble página. Sin firma. ¡Pero en realidad son respuestas de un programa de Inteligencia artificial! Y la han publicado... No puede ser pic.twitter.com/753u7bKYfW — Fabio Marchi (@FabioMarchiMD) 18 de abril de 2023

L'engany, fins al final

A l'entrevista, que no porta la firma de cap redactor, no apareix res que sembli simulat fins a l'última pregunta. Tan sols unes paraules que fan sospitar: "Sona enganyosament real", però que no especifiquen que ha estat creada amb IA.

“Res de mitges oracions escasses i nebuloses d'amics. Respostes seves! Per Michael Schumacher! Aquí està: la increïble entrevista! Amb respostes redemptores a les preguntes més candents que tothom s'ha estat fent durant tant de temps” apareix escrit a la revista.

No és fins al final de l'entrevista, en l'última pregunta, quan es revela tot: "Michael Schumacher realment va dir tot això?"I el suposat entrevistat respon: "L'entrevista va ser en línia. En una pàgina que té a veure amb intel·ligència artificial".

Un engany que el mitjà alemany ha venut en un primer moment com una cosa real amb algunes preguntes com: "Com s'ha trobat des de l'accident que va patir el 2013?", o "Com es troba avui?". I respostes del suposat Michael Schumacher entre cometes com si fossin declaracions seves reals: "La meva vida ha canviat per complet".

Un escàndol que ha desfermat la resposta de nombrosos usuaris a través de les xarxes socials i de la qual podria fer parlar a la família del pilot i fins i tot, en el pitjor dels caos, emprendre accions legals contra la revista.