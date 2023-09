Una història d'amor que va començar en plena pandèmia ha culminat amb una boda de somni enmig de la natura per Marta Sanahuja, més coneguda com Delicious Martha, i Rubén García, dos coneguts influencers de l'àmbit de la salut i el fitness.El seu enllaç es va celebrar a Can Riera de la Pineda, una masia típica catalana del teme d'Arbúcies, amb orígens mil·lenaris i situada al Parc Natural del Montseny.

Enmig d'un entorn natural i envoltats de la seva gent més propera, Delicious Martha i Rubén García han protagonitzat una boda íntima que ha estat plena de moments romàntics i emocionants. Sota l'ombra de boscos i en plena natura, aquestes dues figures de les xarxes socials van voler celebrar una boda íntima, pronunciant el seu "sí, vull" davant de 33 convidats. L'escenari va ser encara més màgic gràcies a Bodas de Cuento, una de les principals empreses d'organització de casaments a Espanya i Colòmbia, que va aconseguir fer realitat el somni de Marta i Rubén. El vestit de la nuvia va ser una de les grans estrelles de la jornada. Marta va lluir un espectacular disseny de Yolancris, una marca catalana de renom que ha vestit a personalitats com Lady Gaga, Beyoncé i Rosalía. L'exclusiu vestit de Marta realçava la seva figura amb detalls de pedreria en tonalitats blanques i crues, aportant-li un toc de glamour que la va fer brillar amb llum pròpia. View this post on Instagram A post shared by RUBÉN GARCÍA | #elgymyelñam (@rvbengarcia) Rubén, per la seva banda, va confiar en la sastreria Toni Barceló per a un traje fet a mida, que va incloure un vestit amb un estampat especial a la part posterior. La festa va continuar en una prada envoltada de bosc, on els convidats van gaudir d'un àpat espectacular i de la creativitat gastronòmica del guanyador de Top Chef, David García. Va oferir un menú basat en productes de proximitat i un espectacular bufet de postres com a colofó final. Aquesta ha estat, sens dubte, un dels esdeveniments més esperats de la temporada entre els influencers, on la passió per la gastronomia, la natura i l'amor es van unir en un dia inoblidable. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona