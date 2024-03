La Fiscalia de Barcelona recorrerà la sentència de l'Audiència de Barcelona que ha condemnat al jugador de futbol Dani Alves a quatre anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual amb penetració. El Ministeri Públic considera que no és aplicable l'atenuant de reparació del mal esgrimida pel tribunal en al·lusió als 150.000 euros que l'esportista es va veure obligat a dipositar en el jutjat per pagar una eventual indemnització a la víctima. La presumpta violació de la jove va passar la matinada del 31 de desembre de 2022 en un lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona.

Han estat moltes les reaccions a la sentència, però sens dubte la que més ha cridat l'atenció ha estat la de la seva encara dona Joana Sanz. La model canària segueix al costat del seu marit creient en la innocència del futbolista. Tot i que no s'ha dit res respecte a la sentència, Joana ha deixat entreveure en més d'una ocasió que no creu el testimoni de la víctima del seu marit. En el programa Fiesta han llegit l'últim i polèmic missatge de Joana Sanz a les xarxes socials en el qual explica als seus seguidors el que li agradaria que algú li fés per "renovar energies", concretament el mateix que la víctima de Dani Alves va explicar i denunciar en seu judicial. La canària recorria a Threads, la nova aplicació de Meta, per compartir com se sentia, i va deixar a molts sense paraules en reconèixer que: "Ara mateix m'encantaria que em tiressin del cabell i m'emprotessin contra la paret. Renovaria energies". Les interpretacions del missatge, desafortunadament, portaven totes a una mateixa idea: la model estava presumptament mofant-se o fent referència a la víctima del seu encara marit, a la presó per agressió sexual. Segons la víctima va explicar en la seva primera declaració, l'exfutbolista la va agafar del cabell, la va empotrar contra el lavabo i la va penetrar sense el seu consentiment. "Haig d'estar justificant-ho tot perquè aquí ho traiem tot de context", es lamentava la canària en una nou missatge a Instagram. "Després arriben els quatre de torn que ho repliquen i és que res té a veure amb res". La model va tractar d'explicar que els seus missatges a les xarxes socials són "coses espontànies". "Deixin de relacionar-les amb el tema judicial o amb el Dani. Són coses meves de la meva vida. Tinc vida en paral·lel a això", sentenciava. Respecte al missatge que ha causat la polèmica, la canària es va reiterar en la seva afirmació. "Amb el que he posat 'm'encantaria que em tiressin del cabell i m'emprotessin contra la paret'... Doncs sí, gent. No ens fem les puritanes ara. Em fascina aquesta passió, aquesta fogositat, que et tirin del cabell, et besin i et mengin sencera".