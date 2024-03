Kate Middleton, molt somrient i envoltada dels seus tres fills. Així ha reaparegut la princesa de Gal·les en una imatge publicada en les xarxes socials després de dos mesos de rumors i incertesa.

La primera imatge de la dona del príncep Guillem després de la seva polèmica operació abdominal (sense especificar el motiu) ha estat compartida aquest diumenge a través del compte oficial d'Instagram dels Prínceps. A la fotografia, Kate està abraçada pel seu fill gran, el príncep George (10 anys), i envoltada dels seus altres dos fills, el príncep Louis (5 anys) i la princesa Charlotte (8 anys). Tots estan molt somrients i amb roba informal. La imatge va acompanyada d'un missatge: “Gràcies pel vostre afecte i suport durant aquests dos mesos”. La princesa també desitja un feliç dia de la mare a tothom.

Amb aquesta imatge, realitzada a principis de setmana, la Casa Reial britànica pretén callar els rumors sobre l'estat de salut de Kate Middleton, que s'han multiplicat des que el mes de gener va estar ingressada a l'hospital sota un hermetisme total. Des de llavors, no s'han vist imatges d'ella ni comentaris per part dels portaveus de la monarquia. Tampoc ha participat en cap acte oficial.

Els rumors es van accentuar després de l'absència “per motius personals” del príncep Guillem a la missa per Constantí de Grècia, celebrada recentment al castell de Windsor. El palau de Kensington va voler -sense èxit- acabar amb els rumors emetent un comunicat assegurant que no havia passat res i que no hi havia hagut canvis en l'estat de salut de la Princesa, que reprendrà la seva agenda passada la Pasqua.

L'última aparició pública de la Princesa es remunta a la missa nadalenca de la família reial a Sandringham. Des de llavors, la premsa britànica i la internacional no han parat de fer reportatges sobre l'hermetisme que envolta els Prínceps.