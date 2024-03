Kate Middleton reapareix a Windsor Farm Shop amb el seu marit

Fa unes quantes setmanes que el cas de la princesa Kate Middleton està portant de cap als periodistes i, no és per menys. Molt poca informació referent a l'estat de salut de la princesa i moltes especulacions. Però, per fi, sembla que tot podria començar a relaxar-se i és que The Sun, juntament amb la revista TMZ han publicat unes imatges de Kate després de la seva operació abdominal.

Segons aquestes dues fonts, la princesa de Gal·les apareix visitant una botiga agrícola, molt feliç i radiant amb el seu marit el príncep Guillem. Aquestes imatges no només volen mostrar l'estat de salut de la princesa, sinó que, a més, volen silenciar els rumors de separació entre ambdós.

El vídeo capturat per un membre del públic el passat dissabte, mostra Guillermo, de 41 anys, i Kate, de 42, visitant Windsor Farm Shop, a poca distància en cotxe de casa seva a Berkshire. Amb aspecte feliç i relaxat, i looks casual, la princesa porta la seva pròpia bossa de compres. En aquesta ocasió, no van acompanyats dels seus tres fills: el príncep George, de deu anys, la princesa Charlotte, de vuit, i el príncep Louis, de cinc anys.

Un testimoni ha assegurat a The Sun que "els nens no estaven amb ells, però és un bon senyal que estava prou sana per anar de compres".

"Vaig veure una parella triant fogasses de pa i la dona va girar la cara i vaig sentir com si hagués vist aquella cara abans. Em resultava familiar. La coneixia d'alguna cosa", relata el testimoni a The Sun. Un altre va afegir: "Era simplement una dona que anava de compres amb el seu marit un dissabte a la tarda, com milers d'altres parelles a tot el país".

La imatge retocada que va posar Kate Middleton amb els seus fills després de ser sotmesa a una operació quirúrgica / KENSINGTON PALACE / TWITTER

Des que es va operar el passat 17 de gener, tothom esperava amb ànsia la reaparició de Kate Middleton. Les últimes setmanes rondaven diverses especulacions per les xarxes socials. Des que podria ser la pròxima concursant de Mask Singer fins al seu veritable estat de salut –que si podria patir càncer o una profunda depressió–. Altres deien que si estaria fugida de la Casa Reial, que seguiria en coma, o potser si s'hauria sotmès a una operació de cirurgia estètica i estaria esperant a recuperar-se del tot per reprendre la seva agenda. L'última parlava de lady Rose Hanbury, la marquesa de Cholmondeley i suposada amant del príncep Guillem, amb qui s'ha arribat a dir que, fins i tot, tindria un fill.