L’Espai Calma per a persones neurodiverses de la Fira de Mostres de Girona ha donat servei aquests primers dos dies de Fires a més d'una setantena de persones. L’Espai es va obrir dissabte al matí i estarà en funcionament fins al dimecres 1 de novembre, i és el primer d’aquestes dimensions que es fa arreu de Catalunya. S’ha fet amb el suport de la Federació d’Autisme de Catalunya i l’associació Viu Autisme i està impulsat per la regidoria de Benestar Emocional de l’Ajuntament de Girona i la Càtedra d’Autisme de la UdG.

Entre dissabte i diumenge, gairebé una cinquantena de persones han passat per l’Espai perquè necessitaven estar una estona lluny dels impactes sensorials de les Fires. La majoria han estat famílies amb nens petits, però també hi han passat adolescents i persones adultes. I una trentena de persones més hi han passat per conèixer l’espai i el seu funcionament.

La regidora de Benestar Emocional de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Bosch, ha destacat el doble objectiu de la iniciativa: «per una banda, donar servei a persones neurodiverses que necessiten aïllar-se una estona, i per l’altra, visibilitzar la diversitat i conscienciar sobre el trastorn de l’espectre autista».

Durant els cinc dies que estarà obert l’Espai Calma, els usuaris poden fer diverses activitats, com ara llegir, i els més petits jugar amb plastilina, fer trencaclosques i altres jocs més sensorials. Ahir al matí l’Espai Calma va rebre la visita de la presidenta del Parlament, Anna Erra, i del secretari general de Junts, Jordi Turull, que van voler conèixer de prop aquesta iniciativa pionera a tot Catalunya per les seves dimensions.

Visita de la Canya

A la tarda, qui va visitar l’Espai Calma va ser la Canya, que a més de ser la gossa oficial del Girona FC, és una fantàstica terapeuta en diferents centres del territori català. Durant el seu primer any com a gironina, ha visitat fins a 9 centres, on ha realitzat teràpies assistides amb els residents. Ahir va estar jugant amb mitja dotzena de nens i nenes que estaven a l’Espai Calma.