L'Espai LGTBI + Mar C Llop i el Casal Independentista el Forn van denunciar ahir a la nit a través de les xarxes socials una agressió masclista que va tenir lloc divendres a la nit, durant la primera nit de concerts a l'esplanada de la Copa en el marc de les Fires de Girona. Els fets van tenir lloc a la barraca del Forn, a la part superior de l'esplanada quan, presumptament, un noi va fer un petó no consentit a una noia. Finalment, la noia va poder desempallegar-se del noi i va denuciar els fets. Gràcies a la denuncia, els Mossos d'Esquadra van poder detenir el jove.

Amb un comunicat, l'Espai LGTBI+ condemna «qualsevol tipus d'agressió o assetjament» i encoratja a qui «n'hagi patit a acudir al punt lila i als responsables de la barraca». A més, mostra tot el suport a la persona que va patir l'agressió.

A través de les xarxes socials, la regidora d'Igualtat i Justícia Social i Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Amy Sabaly ha apuntat que «les agressions masclistes no tenen cabuda ni a les barraques ni arreu de Girona». A part, des del consistori es condemnen «aquests fets inadmissibles».

Les agressions masclistes no tenen cabuda ni a les barraques ni arreu de #Girona.



El Punt Lila de l'esplanada de la Copa estarà obert durant cada nit de concerts a la Copa, entre dos quarts de deu de la nit i les cinc de la matinada. Es tracta d'un espai d'informació sensibilització i seguretat per a noies i persones LGTBI en cas d'assetjament o agressió masclista, que serà gestionat per la Cooperativa Doble Via. A més, l'Ajuntament de Girona ha optat aquest any per tenir també un Punt Lila a la zona de la Copeta i del parc Migdia dirigides a un públic més familiar perquè puguin entendre les diversitats a través del joc.