Un grup de turistes francesos passen per la plaça del Vi de Girona a pocs minuts a les set de la tarda i veuen un munt de gent disfressada, com si fos Carnaval. S’ho miren encuriosits. No saben que passa. De sobte, es troben una dona amb el coll i la boca mig penjant, amb molta sang. Potser tenen la sensació de trobar-se ara en la Nova York postapocalíptica que experimenta Robert Neville, interpretat per Will Smith, a Soc llegenda (2008). Però no era Carnaval ni estaven dins una producció ambientada en un futur postapocalíptic. Tampoc era un rodatge d’una pel·lícula o sèrie del gènere de terror. I és que un any més, els zombis (els poquets que hi havia), i altres figures terrorífiques (i no tan terrorífiques), van conquerir aquest dimarts a la nit els carrers del Barri Vell en el marc de la Zombiewalk.

Tot això, coincidint amb la nit més terrorífica de l’any. Els zombis, vampirs o bruixes i bruixots de la nit de Halloween, de mica en mica, s’han anat menjant les castanyes i els panellets, deixant, segurament, la tradicional Castanyada, típica de la casa, per donar pas a una festa que prové de l’estranger. A Girona, la Zombiewalk serveix com a preludi del Festival Acocollona’t, que aquest any celebrarà la seva tretzena edició entre l’1 i el 9 de desembre. I sí, fa uns anys, era una passejada més terrorífica. Ara, s’ha convertit més en una desfilada familiar, amb disfresses de tota mena, tot i que no falten els maquillatges ben elaborats i personatges, realment, molt terrorífics. Una mena de Jack Sparrow zombi encapçalava la comitiva que va sortir de la plaça del Vi. Ell mateix va ser l’encarregat de presentar l’acte. «No us podeu menjar ningú», va dir, i també va ensenyar com gemegar i caminar als qui havien de recórrer els carrers del Barri Vell, sobretot, als qui feien la Zombiewalk per primera vegada. I és que com és costum en els últims anys, la canalla va ser molt protagonista de l’acte. Alguns disfressats de calavera, amb la típica carabassa del «truc o tracte». També una nena amb una túnica de Hogwarts i la cara pintada amb alguna ferida, o un nen amb la disfressa de Pikachu i la cara tapada amb una màscara. Els morts vivents també van fer acte de presència a la Zombiewalk. Tan adults com infants s’havien pintat alguna ferida a la cara. Algunes més ben trobades que altres, però la qüestió era participar. I ahir, la plaça del Vi va acollir un munt de persones per participar en l’acte. Entre les difresses dels adults i joves hi havia les típiques. Alguna màscara d’Scream, monges zombis, pintats de cara de la popular calavera mexicana o del pallasso Pennywise d’It. Altres, en canvi, van optar per algunes disfresses més elaborades, com la d’un rei emèrit zombie, que feia recordar a un tal Juan Carlos. També, un altre que va aprofitar la Zombiwalk per carregar contra a l’Ajuntament i es passejava amb un cartell criticant la pujada de taxa de les escombraries. Taller de maquillatge Alguns participants de la Zombiewalk ja es van apropar a primera hora de la tarda a la plaça del Vi per assolir un maquillatge ben creïble per l’ocasió. Professionals del sector van pintar diferents cares i donar aquell aspecte terrorífic a la gent que així ho desitjava. Al final del recorregut, a més, l’organització va acabar premiant al millor maquillatge, al millor grup i al millor minizombi -nen o nena fins a deu anys-. A part, es van fer els concursos de Mad Face i Scremgirl.