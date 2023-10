L’Oncobike, la cursa solidària de BTT organitzada per la Fundació Oncolliga Girona, ha aconseguit recollir 64.658 euros en la seva setena edició, celebrada avui a la Vall de Llémena. Un nou rècord que s'ha aconseguit gràcies a l'augment de participants, un total de 105 equips inscrits, dels quals 104 han pres la sortida aquest matí a Sant Gregori (l'any passat van ser 98 els equips participants). Els diners es destinaran al servei d'Estètica Oncològica Integral que l'Oncolliga ofereix gratuïtament a les persones afectades de càncer i que al 2022 va experimentar un creixement del 37%.

Dels 104 equips, 63 han fet el recorregut més llarg, de 200km, i 41 han optat per l’opció curta, de 120 km. La sortida s'ha realitzat de manera conjunta, a les 8 del matí, des de l'Espai la Pineda de Sant Gregori, que és també el punt d'arribada de la cursa.

L’itinerari de les dues distàncies transcorre íntegrament per la Vall de Llémena, un dels paratges més ben conservats de les comarques gironines, situat a cavall entre el Gironès i la Garrotxa i molt freqüentat pels amants del ciclisme, tant de carretera com de BTT. El suport dels ajuntaments de la Mancomunitat de la Vall de Llémena (Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestres i Canet d’Adri) ha estat decisiu per tirar endavant aquesta iniciativa esportiva i solidària, que també compta amb la col·laboració del Club Ciclista Sant Gregori i l’associació Cingles de la Llémena. Uns 150 voluntaris d’Oncolliga s'han encarregat de la logística i d’assistir els corredors en els punts d’avituallament.

De la cursa curta, els primers a travessar la línea de meta de Sant Gregori han estat els membres de Les Formigues Elèctriques, amb un temps de 7h 24min, seguits dels Ratpenats de Sant Hilari (7h 40 min) i el Club Ciclista Platja d'Aro Masters 50 (8 h 20 min). Per la seva part, l'equip Justicieros Team ha liderat la classificació de la cursa de 200 km amb un temps de 9 h 11 min. Els equips aniran arribant al llarg d'aquest vespre i s'espera que els últims ho facin pels volts de les dues de la matinada. L'evolució dels equips s'ha pogut seguir minut a minut gràcies al sistema de tracking amb GPS que duien els participants.

L’Oncobike va néixer l’any 2016 amb l’objectiu d’oferir als amants de la BTT un repte esportiu i solidari de l’estil de l’Oncotrail, la cursa de trail running que l’Oncolliga organitza al Baix Empordà i que aquest any ha celebrat la desena edició. Per participar-hi cal formar equips d'entre quatre i sis ciclistes, dels quals sempre n’hi ha d’haver com a mínim dos en ruta. Cada equip ha de fer un donatiu mínim de 500 euros per poder-se inscriure, uns diners que es destinen íntegrament al servei d'Estètica Oncològica Integral que l'Oncolliga ofereix a les persones afectades de càncer.

L'especialista en estètica oncològica Núria Izquierdo és l'encarregada de desenvolupar aquest servei, que està disponible a Girona, Palamós, Olot, Campdevànol, Blanes i Figueres. El programa ofereix als pacients un total de sis sessions (una al mes) totalment gratuïtes i individualitzades, durant les quals reben tractaments estètics que els ajuden a fer front a efectes secundaris de la quimioteràpia i la radioteràpia, com la toxicitat de la pell, les mucoses seques (bucals, vaginals...), la hipersensibilitat al sol, l’acne, la coïssor... En la majoria dels casos aquests efectes són transitoris, però molt molestos, i una actuació preventiva sobre la pell i les mucoses pot ajudar molt a evitar o si més no minimitzar aquests símptomes, guanyant així en qualitat de vida i benestar i, de retruc, millorant l’estat anímic amb el qual es fa front a la malaltia. L'any 2022 es van oferir 594 sessions a un total de 166 usuaris, xifres que representen un increment del 37% respecte l'any anterior.

Prop de 325.000 euros recaptats en set edicions

L’Oncobike ha permès recaptar fins al moment prop de 325.000 euros. En les dues primeres edicions, els fons recollits es van destinar a reformar i millorar el confort dels pisos que s'ofereixen com a llar-residència als malalts oncològics i els seus familiars. Des del 2018, la finalitat dels donatius és finançar el servei d'Estètica Oncològica Integral.

