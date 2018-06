Stuani celebra des de la gespa la classificació d'Uruguai per quarts

Stuani celebra des de la gespa la classificació d'Uruguai per quarts REUTERS/Toru Hanai

Cristhian Stuani s'ha convertit aquest vespre en el segon jugador del Girona que disputa un Mundial. El primer ha sigut Mojica, que amb Colòmbia ha disputat els tres partits de la fase de grups del torneig que s'està disputant a Rússia.

Avui ha sigut el torn per a l'uruguaià, que ha pogut celebrar des de la gespa la classificació de la seva selecció per a uns quarts de final on els espera França. Stuani, inèdit fins ara, ha disputat l'últim quart d'hora del partit de vuitens contra Portugal després de rellevar el lesionat Cavani, que amb un problema muscular ha abandonat el partit.

El davanter del PSG ha sigut el gran protagonista perquè ha fet els dos gols del seu equip, que han acabat valent per eliminar la Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1).