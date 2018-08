El Girona inverteix 2,6 milions d'euros per millorar l'estadi

És agost, temps de molta feina al Girona. Tant als despatxos a la recerca de fitxatges que reforcin la plantilla, com també a l'estadi, per continuar acondicionant-lo per competir a Primera Divisió. Els operaris de les diferents empreses que treballen aquest estiu en la remodelació de Montilivi no descansen per enllestir al més aviat possible la feina. De fronts oberts i de forats n'hi ha uns quants a l'estadi i només cal fer-hi un volt per comprovar-ho. A banda de l'amplicació del gol sud amb la instal·lació d'una nova graderia a sobre el bar que permetrà ampliar l'aforament de les 13.500 localitats que va tenir en l'any de l'estrena a Primera a les 14.500 també s'estan fent altres retocs. Així, el que era l'habitual camp d'entrenament els darrers anys ha passat a millor vida i s'està acabant de convertir en més zona d'aparcament per a VIPs. A més a més, s'està començant a instal·lar també el nou enllumenat per garantir la qualitat de les transmissions televisives en alta definició 4K. Un reguitzell d'intervencions que suposaran al club una despesa de 2,6 milions d'euros i que està previst que estiguin, pràcticament totes, a punt per a la primera jornada de Lliga el dia 17 contra el Valladolid. És a dir, caldrà esperar encara uns dies més i demà contra el Tottenham Hotspur l'estadi encara no lluirà al cent per cent. Sí que s'estrenarà la nova megafonia, que dobla la potència de l'anterior i arriba fins als 68.000 watts i també els 174 nous seients VIP que ocupen el lloc de les antigues llotges de Tribuna. La coordinació de la gestió integral de les obres ha anat a càrrec de l'empresa gironina Nexxo Project Management, que també s'encarrega de la direcció d'obra.

Ja com a concessionari de la instal·lació per als propers 50 anys després que el ple de l'Ajuntament hi donés el vistiplau el 22 de juny passat, el Girona de seguida va posar fil a l'agulla per a engegar el seguit d'intervencions que hi anirà durant les properes dècades. De moment, aquest estiu l'entitat va confirmar ahir que hi destinarà 2,6 milions d'euros. La major part d'aquesta despesa se l'endú el canvi d'enllumenat. Una obra que de moment haurà d'esperar i difícilment estarà a punt per rebre el Valladolid en la primera jornada de Lliga. I és que per instal·lar el nou projecte elèctric i posar en marxa un centre de transformació propi que permeti abastir de la potència necessària les noves torres, cal substituir la instal·lació actual. És per això que segurament caldrà més temps i es confia que contra el Madrid sí que estigui enllestida. Properament s'aixecaran quatre torres còniques dodecagonals d'uns 30 metres que incorporaran 258 projectors amb tecnologia LED amb una potència total de 340.000 watts.

Una de les intervenció de més impacte és sens dubte l'ampliació del gol sud amb la instal·lació d'una graderia a sobre el bar. Un cop estigui a punt, Montilivi hi guanyarà un miler de localitats, de les quals 300 es destinaran a abonats, 300 més a entrades a la venda per al públic en general i les 400 restants les ocuparan seients VIP. Les obres, de nou executades per la companyia suïssa Nussli van a molt bon ritme i ahir mateix ja s'estaven col·locant les cadires vermelles. En aquest sentit, lligada a l'ampliació també s'estan duent a terme els treballs d'asfaltatge i adequació del camp annex per convertir-lo en zona d'aparcament. O el que és el mateix, la confirmació que amb els nou centre d'entrenament de La Vinya a Vilobí d'Onyar, el públic en general ja no podrà veure més en directe un entrenament del primer equip a peu de carrer. Una conseqüència més del creixement de l'entitat. Una part del que era el camp annex doncs anirà destinat a zona d'aparcament per a personal del club i VIPs aconseguint 145 noves places que estaran disponibles properament. L'altra part de l'annex serà per a ampliar els torns d'entrada al gol sud, que passaran dels cinc actuals a vuit.

A més a més les graderies retràctils temporades de gol nord i preferent han vist com es reforçava la seva cimentació durant l'estiu. A gol nord s'hi ha instal·lat també uns nous accessos.

No s'estrenarà encara demà però de ben segur que el nou videomarcador serà una de les atraccions de la nova temporada. Montilivi inaugurarà aquesta temporada un nou vídeo-marcador amb tecnologia LED de darrera generació que s'instal·larà en el mateix emplaçament de l'actual. D'altres intervencions que s'estan fent a l'estadi o bé s'han realitzat ja han estat la regeneració de la gespa. El club ha aprofitat aquestes setmanes per a dur a terme un procés de sanejament de l'herba per deixar el terreny de joc en condicions immillorables. A més a més, el Girona, d'acord amb MIFAS té la intenció de millorar la comoditat al camp de les persones amb mobilitat reduïda. Així crearà noves places a Gol sud, tribuna i preferent per a aquest col·lectiu, que gaudirà, a més a més, d'una trentena d'aparcaments especials. Per últim, s'instal·larà una xarxa anticoloms a tribuna i també es canviarà la senyalització tant interior com exterior de l'estadi i es renovarà el túnel de vestidors. A mé a més, se substituirà la publicitat de les tanques actuals pels nous patrocinadors.