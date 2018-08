El lateral dret es converteix en un veritable maldecap per a Eusebio

En una de les respostes d'Eusebio Sacristán durant la roda de premsa que ell mateix va protagonitzar dissabte passat un cop disputat el Trofeu Costa Brava contra el Tottenham, el tècnic explicava que la «prioritat», tant del cos tècnic com també de la direcció esportiva, era la de reforçar la parcel·la ofensiva de l'equip. Que si arribaven fitxatges, que n'arribaran, seran homes, sobretot, del mig del camp cap endavant. Sembla, per tant, que la defensa ja no cal tocar-la.

Eusebio ho sap millor que ningú, ell que treballa i conviu amb la seva plantilla cada dia, però la decisió, si realment és aquesta la que s'ha pres des del club, sorprèn. Jugant amb o sense carrilers, i apostant per quatre o cinc homes al darrere, és evident que les bandes van coixes. Sobretot la dreta.

En els últims anys, el vestidor sempre ha disposat d'almenys un home específic per cobrir aquesta posició. L'adeu de Maffeo, que ha acabat traspassat pel Manchester City a l'Stuttgart alemany, ha deixat un buit que no s'ha cobert. A Eusebio se l'ha vist fent un munt de provatures durant l'estiu i, a dia d'avui, el lateral dret no té amo i senyor. És més, queda una setmana perquè la Lliga alci el seu teló i és tota una incògnita saber qui ocuparà aquesta zona del camp. No perquè hi hagi una forta competència i sigui difícil triar, sinó pel cas contrari. És més; si hi ha un jugador del primer equip que s'hi podria adaptar per les seves condicions, aquest és, indubtablement, Aday Benítez. Ara bé, el vallesà, si res canvia, es perdrà l'estrena. Un altre obstacle per al tècnic. Coses del futbol i del seu reglament: la temporada passada, en l'últim partit a Las Palmas, Aday va veure la seva desena targeta groga del curs. Per tant, hauria de complir cicle. Fins i tot, canviant de curs. Això vol dir que està obligat a descansar un partit. Aquest no serà pas cap altre que, precisament, el del divendres vinent contra el Valladolid a l'estadi de Montilivi. L'única opció de salvar aquest contratemps és que la Federació, ara presidida per Luis Rubiales, declari una amnistia i aixequi la sanció a tothom. Una possibilitat que ningú del club creu que s'acabi produint.

Posant-se en el pitjor escenari, per tant, Eusebio Sacristán té diferents alternatives al damunt de la taula. Veient que el 4-3-3 ha estat el dibuix més utilitzat al llarg de la temporada i presumint que serà l'esquema utilitzat per obrir el campionat, està clar que es jugarà amb laterals en comptes de fer-ho amb carrilers. Per l'esquerra té on triar: Mojica, Muniesa o també Carles Planas. El problema arriba a la dreta. Ja no hi és Maffeo i Aday està sancionat. A la primera plantilla no hi ha cap especialista per cobrir aquesta posició. Cap. Si no es vol tirar del filial, es podria apostar per Jonás Ramalho. El basc, a qui li agrada molt més jugar de central, ja ha ocupat més d'un cop la banda dreta de la defensa. Ho va fer a l'Athletic de Marcelo Bielsa, i també quan va arribar per primer cop al Girona, la temporada 13/14. Tanmateix, on millor ha rendit ha estat a l'eix. Ara bé, es presenta com una de les alternatives més vàlides per ocupar el lateral dret. El problema és que Ramalho just surt d'una lesió i encara arrossega molèsties. Caldrà veure si es recupera a temps i si Eusebio hi confia.

Més opcions. Tampoc és la seva posició natural, ni de bon tros, però Sebas Coris podria actuar com a lateral dret. Ja ha fet de carriler en alguna ocasió, a cadascuna de les bandes, així que fer-lo jugar allà no seria un invent del tot extrem. El problema és que el de Tossa sembla que està més a fora que no pas a dins del club. Entre lesions i decisions del cos tècnic, ha jugat ben poc al llarg de la pretemporada. El jugador, el Girona i també els seus agents estan valorant quina és la millor opció i podria ser que, divendres vinent, ja no hi fos. Sempre que es decideixi que Coris no formi part del primer equip.

Si la solució no es troba a la plantilla, caldrà buscar-la al filial. Eusebio confia en els joves i un d'ells podria ser l'escollit. Almenys, així ho ha fet en els últims amistosos. Èric Montes (20 anys) va ser el lateral dret titular el dimecres al camp del Reus, mentre que Pedro Porro (18) va fer-ho contra el Tottenham i també a Sabadell. En tots dos partits, l'extremeny va signar una molt bona actuació i es podria convertir en una bona alternativa. Com a mínim, per aquest primer partit. Tot esperant Aday o que el club, si s'hi posa, acabi fitxant algú.