L'exigent últim test de pretemporada d'un Girona encara incomplet

Arambarri, Antunes, Chichizola, Jaime Mata, Sergi Guardiola, Lele Cabrera, Abou, David Soria, Maksimovic, Iván Alejo, Markel Bergara i Ignasi Miquel. Una dotzena de fitxatges ha anunciat fins ara el Getafe, un equip que, després d'un bon retorn a Primera, té ganes de consolidar-se a la màxima categoria sense patir. El mateix objectiu que persegueix el Girona, encara que a Montilivi s'ha viscut un estiu bastant diferent. S'han perdut algunes peces, però s'ha mantingut el bloc i, tot i tenir una plantilla encara bastant curta per afrontar les exigències de la Lliga, la direcció esportiva no ha tancat ni una sola incorporació. Un rara avis que el converteix en l'únic equip de l'elit que no ha estat capaç de fitxar. Sí, s'ha aconseguit que Marc Muniesa i Johan Mojica s'hagin desvinculat per complet de l'Stoke i el Rayo, respectivament, i hagin passat a ser propietat exclusiva dels gironins. I també s'ha lligat la cessió d'Aleix Garcia. Però tots tres no són pas cares noves; ja hi eren el curs passat. Totes dues realitats, amb els seus particulars estils de joc, punts forts i també febles, es posen a prova aquesta tarda a l'estadi de Santo Domingo d'Alcorcón (20.00 hores). L'últim test de pretemporada per a un Girona que té l'arrencada del campionat oficial a tocar; divendres vinent rebrà el Valladolid a Montilivi. Ho farà amb sensacions contraposades i encara deures per fer. Perquè l'equip ha estat capaç d'il·lusionar i de signar actuacions corals de llibre, com la del dia del Costa Brava. Com també d'oferir imatges per oblidar. L'exemple més recent, el de la derrota de dimecres al camp del Reus, un equip de Segona Divisió A que va ser millor en tots els aspectes.

La plantilla, reforçada pels jugadors del filial que estan fent la pretemporada sota les ordres d'Eusebio Sacristán, es va entrenar ahir al matí. Serà avui mateix quan els jugadors convocats viatjaran cap a Madrid amb AVE. Al vespre, a partir de les 8, cita a l'estadi de Santo Domingo, llar de l'Alcorcón. Un test ben exigent contra el Getafe, un equip que fa dos anys que sembla calcar la trajectòria dels gironins; primer, perquè a Segona A va pugnar per l'ascens directe amb el Girona fins al darrer moment. I un cop ascendit via play-off, el curs passat, ja a Primera, classificant-se entre els deu primers i signant un any sorprenent per a la majoria. El que passi avui no serà pas definitiu; no hi ha punts en joc i és evident que encara queda molt per fer. Però se'n podran treure algunes conclusions, es guanyi, s'empati o es perdi. La primera serà veure quin onze presenta Eusebio. Tenint en compte que la Lliga arriba ben aviat, la setmana vinent, el més probable és que el tècnic aposti per un equip, d'inici, molt semblant al que farà servir divendres que ve contra el Valladolid. La segona, comprovar com s'ha assimilat el 4-3-3 després de poc més d'un mes de feina. Una idea que el cos tècnic ha anat compaginant amb el 3-5-2 dels darrers anys, però que ha anat guanyant protagonisme en els darrers amistosos; sembla que serà el dibuix predominant.

Tenint això en compte, i jugant amb dos centrals, és evident que la plantilla va sobrada en aquesta posició. Compta amb Alcalá, Bernardo, Juanpe, Muniesa, Ramalho i fins i tot Timor. Més grinyolen els laterals. A l'esquerra es pot anar tirant amb Mojica (ara lesionat), Aday i també Carles Planas o Muniesa. A la dreta, és on tot trontolla. No hi ha cap especialista i el club, fins ara, no ha cobert el buit deixat per Pablo Maffeo. Hi pot jugar Aday, el jove Pedro Porro o situar-hi Ramalho. Tot pedaços.

Al mig tampoc hi sobra ningú. És més, sembla que hi falta gent. Sobretot si es juga amb tres homes. Timor podria guanyar protagonisme; Pere Pons està preparat per fer de pivot o per jugar d'interior. També hi ha Granell, Aleix Garcia i, s'hi s'escau, Borja Garcia. A la davantera és evident que també falten efectius. Al mateix Borja se l'ha convertit en jugador de banda. Allà també s'hi mou bé Portu, que poc actuar de segona punta, si és necessari. Només hi ha un parell d'atacants purs: Choco Lozano i Stuani són els únics nou de referència. Cal algun reforç. A dia d'avui, només hi ha divuit futbolistes del primer equip. Dinou si es compta l'encara lesionat Suárez; el porter continua recuperant-se de la segona lesió a l'espatlla que va patir fa mesos. La vintena la completaria Sebas Coris, però ahir a mitja tarda es tancava la seva cessió al Nàstic de Tarragona.

De cares noves encara n'han d'arribar. No en seran tantes com el Getafe. Bàsicament, perquè el gruix del vestidor de l'últim curs ha continuat. Però cal reforçar la plantilla si no es vol patir i tirar en excés d'un filial que, tot i comptar amb prometedors futbolistes, no pot nodrir i aportar resultats des del primer dia en una categoria tan exigent com ho és la Primera Divisió espanyola. El lateral dret necessita un jugador específic; també falten peces al mig del camp, com a mínim un parell. I en atac, la idea és incorporar un altre davanter. De moment, queda una vintena de dies perquè tanqui el mercat. De rumors n'hi ha ben pocs, tot i que és evident que la direcció esportiva que encapçala Quique Cárcel fa temps que es mou. Ell mateix, setmanes enrere, ja va avisar que l'estiu seria «llarg». No va mentir. També va advertir que hi podria haver alguna venda i que això seria essencial per obrir la porta a noves incorporacions. De moment, ni una cosa ni tampoc l'altra. Els homes amb més cartell, com Portu, Stuani o Juanpe, continuen en plantilla. I el mercat anglès, un dels possibles destins, ja s'ha tancat. Caldrà esperar. Tot i això, la setmana passada Eusebio deixava clar que, si fos per ell, no deixaria marxar ningú.



Un balanç positiu

Enganya, i bastant, qualsevol resultat a l'estiu. L'any passat, sense anar gaire lluny, el Girona va fer una pretemporada per oblidar i després va arrencar amb força la Lliga del seu debut a l'elit. Tot i això, sempre és benvingut col·leccionar bons resultats i millors actuacions. De moment, amb Eusebio, el rendiment ha estat irregular, però els números tenen una tendència molt més positiva que no pas negativa. El d'avui, amb el Getafe, serà el vuitè amistós. En els set restants, han predominat les victòries: fins a quatre (6-0 contra el Melbourne City, 0-5 al Kerala Blasters, 0-1 a Sabadell i 4-1 al Tottenham). Els gironins han empatat contra el Bolton (0-0), mentre que han perdut dos cops, davant rivals de categoria inferior: 1-0 a mans del dèbil Oldham Athlètic i 1-0 al camp del Reus, de Segona A. De tots aquests amistosos, el balanç golejador és prou bo, malgrat els dubtes inicials de cara a porta. L'equip comptabilitza 16 gols a favor, mentre que només n'ha encaixat tres (només un de jugada).