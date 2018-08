Eusebio: «Els dos penals en contra ens han pesat massa

Per primera vegada des que va estampar la seva signatura i es va convertir en entrenador del Girona, Eusebio Sacristán va protagonitzar una roda de premsa sense somriure ni un moment. Estava resignat, dolgut per la derrota i potser preocupat. Se'l va veure així, més enllà per la derrota, per la imatge final. Pel que s'havia viscut als últims minuts. «Ens quedem tots amb això, amb que ens han fet quatre gols i que durant tota la segona meitat hem estat molt sotmesos pel Reial Madrid». Per al tècnic, la llosa dels dos penals en contra, sobretot el segon, va pesar «massa» als seus homes, incapaços de «recuperar-se» fins al xiulet final. Com a nota positiva va quedar-se amb el primer temps, quan sí que es van poder veure «les virtuts que té aquest equip», les quals és imprescindible «explotar» en les properes jornades perquè comencin a arribar les victòries. Tot i això, no va amagar que «encara ens queda molta feina per davant» i que al Girona li toca aprendre que «hem de millorar moltes coses per saber competir millor» en el futur. Basant-se en el que es va veure ahir, Eusebio veu imprescindible «tenir una mica més la pilota» i no estar «corrents» tanta estona rere ella. El cansament físic va ser clau; també el mental. «Tot ens ha afectat. Les circumstàncies que s'han anat produint, però també no haver tingut una mica més la pilota. La part física i la part mental, després de patir dos penals que ens han pesat molt», va sentenciar.