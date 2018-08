Portu no viatja a Vila-real

Les hores de Portu com a jugador del Girona semblen arribar a la seva fi. Aquesta tarda, el mitjapunta murcià ja no ha pujat a l'autobús amb la resta dels convocats per anar a Vila-real on demà el Girona juga partit de la tercera jornada. Abans, al migdia, Eusebio Sacristán l'havia inclós a la convocatòria i havia parlat per primer cop obertament de negociacions per a la seva sortida del club. Caldrà veure com evoluciona la tarda i si el fitxatge de Portu pel Sevilla es tanca aquesta tarda, demà o, cosa poc probable, no es tanca.



L'entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, ha explicat avui sobre el cas Portu que "pot passar qualsevol cosa" abans no es tanqui el mercat de fitxatges demà a la mitjanit, pocs minuts després que s'acabi el partit contra el Vila-real. Eusebio ha inclòs el mitjapunta murcià a la llista de convocats, formada per 20 jugadors, i ha destacat que "hi ha negociacions obertes i això fa que hi hagi la possibilitat que acabi marxant. Afrontem el partit amb Portu com a futbolista del Girona, tot i que pot passar qualsevol cosa. Ell està pensant en això i haurem de valorar on té el cap i si hi comptem per demà". L'entrenador ha afegit que "com que no sabem què pot passar, ens hem de cobrir i per això viatjarem amb 20 homes". Des de Sevilla s'insisteix que el traspàs del murcià ha de ser imminent per uns 18 milions d'euros.



El tècnic s'ha mostrat molt crític amb el funcionament de LaLliga, que tancarà el mercat demà a mitjanit amb el campionat ja començat. "Això s'ha d'estudiar. Estem fent coses molt positives, acceptem jugar els divendres, els dilluns, i ara es parla d'un partit als EUA. Però aquesta situació d'ara no beneficia ningú. Hem d'afrontar un partit amb alguns jugadors pendents del seu futur. El mercat s'hauria de tancar abans que comencés la competició".





CONVOCATÒRIA | Llista de jugadors que viajaran aquesta tarda a Vila-real.#VillarrealGirona pic.twitter.com/9VJBeSJfgZ — Girona FC (@GironaFC) 30 de agosto de 2018

Marc Vito supleix Iraizoz a la convocatòria

A la llista de convocats també hi ha Seydou Doumbia , fitxat aquesta mateixa setmana i que només ha fet un parell d'entrenaments. Segons el preparador "està en bones condicions, s'havia estat entrenant tot i que no competia, i acabarem de valorar demà si el fem jugar".Sobre la possibilitat que vinguin reforços per cobrir possibles baixes ha dit que "tenim clar que necessitem". Preguntat pel que representa Portu pel Girona ha destacat que "és un referent pel seu rendiment i mentalitat, contagia als seus companys i a l'aficiö". Eusebio ha insistit que ", que és el partit contra el Vila-real, on ens juguem tres punts importants, tot i que l'atenció fins ara està en un altre costat".El tècnic no ha volgut parlar de noms concrets de possibles arribades com ara Ángel Rodríguez, Brahim Díaz o Douglas Luiz . Sí que s'ha mostrat obert a rebre jugadors cedits del Manchester City . "La porta és oberta. Entenem que serien reforços importants", ha assegurat.Una de les novetats a la llista de 20 que viatjarà a Vila-real és la presència del porter del Peralada Marc Vito, que serà el suplent de Bounou. Gorka Iraizoz és baixa per lesió: segons el club pateix una ruptura al quadríceps drets, tot i que no s'ha definit el temps de baixa. Tampoc aniran a Vila-real Ramalho , amb un esquinç al turmell esquerre; Planas, amb una ruptura al quadríceps esquerre, ni Mojica, amb una ruptura parcial al tendó del quadríceps dret. En cap dels casos el Girona ha aclarit el temps que poden estar de baixa. Eusebio s'endú, a banda de Vito, d'altres jugadors del filial com Pedro Porro , Eric Montes i Soni.