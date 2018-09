El calendari s'estreny i concentra quatre partits en dues setmanes

El 31 d'agost, ara va camí de fer dues setmanes, el Girona guanyava el seu primer partit d'aquesta temporada i arribava a l'aturada pels compromisos internacionals amb sensacions positives pel 0-1 de Vila-real i perquè un futbolista tan important per a l'equip com és Portu s'acabava quedant i es trencava així la possibilitat que se n'anés al Sevilla. Queda lluny ja tot això. I ho és. Sense futbol, l'actualitat a Montilivi s'ha vist monopolitzada per les veus favorables i contràries a la possible disputa del derbi contra el Barça de la segona volta als Estats Units. Amb tot, l'equip s'ha anat entrenant i ho continuarà fent fins que no arribi el proper compromís, al qual encara li queden uns quants dies per treure el nas. Un setembre estrany; almenys, la primera part. Perquè la segona serà frenètica. Capritxos del calendari, que ha concentrat els quatre partits d'aquest mes per als gironins en només dues setmanes. Una bona prova de foc per calibrar si les bones sensacions ofertes durant la segona meitat del partit a l'Estadi de la Ceràmica són flor d'un dia o si han arribat per quedar-se.

Del 17 al 30 se setembre serà un no parar. Per als d'Eusebio, que afrontaran quatre veritables proves de foc. Començant per dilluns que ve, quan tornaran a jugar un partit de Lliga. A partir de les 9 de la nit, i a Montilivi, serà el torn de rebre el Celta. L'equip d'Antonio Mohamed no només disposa d'un atac letal amb homes com Iago Aspas i Maxi Gómez, sinó que ha començat el campionat amb molt bon peu, sumant 7 dels primers 9 punts en joc i derrotant tot un Atlètic de Madrid (2-0) en la darrera jornada. El següent rival és, a priori, el més temible d'aquest període. Es tracta del Barça, l'actual campió de Lliga. El matx, a més, serà al Camp Nou, un escenari on la temporada passada els blanc-i-vermells van caure golejats per 6-1. El derbi, el diumenge 23 a tres quarts de nou.

Quatre dies més tard, el dijous 27 de setembre, tocarà rebre el Betis a Montilivi. Els de Quique Setién, amb una plantilla reforçada per aspirar a quedar al més amunt possible, venen de sumar la seva primera victòria del curs en el derbi contra el Sevilla de Pablo Machín. Quasi sense temps per descansar, al Girona li tocarà tancar un mes frenètic al camp de l'Osca. Serà el diumenge 30 al migdia. Un duel complicat; per l'escenari i perquè el rival, nouvingut a la categoria, ha començat amb prou bon peu la seva aventura: 4 punts de 9.