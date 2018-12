David López: "Li he perdut el respecte i l'admiració a Stuani"

El central de l'Espanyol David López ha afirmat avui després de l'entrenament a la Ciutat Esportiva que després del partit contra el Girona en el RCDE Stadium (1-3) li ha perdut el "respecte i l'admiració" a l'uruguaià Christian Stuani, amb qui va protagonitzar una de les polèmiques del partit.

El defensa blanc-i-blau ha descrit d'aquesta forma el que va passar: "Volia felicitar-lo perquè és el màxim golejador de LaLiga i està a un nivell altíssim. No vull que sembli una revenja, però simplement pel que em toca a nivell personal crec que la jugada és totalment indecent".

David López ha definit l'acció de Stuani com una "agressió" després de veure les imatges "mil vegades des de mil preses".

"Ho fa amb intenció i sap on estic, és una acció perillosa i temerària", ha dit.

"Mai pots deixar el colze enrere perquè saps que alguna cosa passarà i en tres partits amb ell m'ha passat quatre vegades", ha recordat el defensor espanyolista.

El central, a més, ha insistit en què no es creu les declaracions de l'uruguaià. "El discurs de noblesa de què no ha estat la seva intenció ja no serveix, perquè la primera vegada em va trencar el nas i no vaig dir res, però no sóc tonto. És una falta de respecte a un professional i a un excompany d'equip", ha dit.

El del planter ha explicat que Stuani no va acudir al vestidor després del partit ni tampoc l'ha trucat. De tota manera, David López no pensa canviar el seu estil.

"El missatge que li hauria d'haver tornat m'ha arribat moltes vegades, però la meva manera de ser no és així. Un defensa ha de ser contundent, però amb noblesa", ha apuntat.

Amb vista al partit de tornada contra el Girona, el futbolista de l'Espanyol manté la tranquil·litat. "No passarà res. No li puc demanar a Stuani que no vagi fort, però sí li puc dir a l'àrbitre que ho tingui en compte", ha afirmat.