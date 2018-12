Eusebio i Simeone s'envien flors abans de la cita d'avui

Tot i no voler saber gairebé res dels registres, i centrar-se únicament en el partit d'avui contra l'Atlètic, Eusebio es pot convertir en l'entrenador que més partits seguits ha defensat el Girona sense perdre a Primera, amb sis. Si els blanc-i-vermells no cauen derrotats contra els madrilenys, el val·lisoletà desfarà l'empat que hi ha actualment amb Pablo Machín. «Estem en una bona dinàmica i no volem desviar-nos d'aquest camí. Hem d'estar atents i concentrats, recordant que no podem canviar aquesta mentalitat, perquè és l'adequada». El Girona ha sumat 11 dels últims 15 punts en joc, més que cap altre equip de la Lliga. «Com la història a Primera és molt petita, tot el que passa és una novetat. Per això repetim que cada partit és una festa i s'ha de viure amb l'emoció de la primera vegada. Estem en disposició de fer coses molt maques i no podem perdre l'alegria; no ens fixem en els números, ens centrem en la feina diària. L'afició ha de recordar d'on ve el club i el fet de poder competir al màxim nivell ens ha d'unir més que mai per aconseguir transmetre una energia positiva que ens permeti créixer una mica més cada dia».

En aquesta ratxa de les cinc últimes jornades, l'altre equip que no ha perdut és, precisament, l'Atlètic de Simeone. «Sabem que ells competeixen molt bé: són pràctics, efectius i segurs, transmeten fe en el seu joc. Però nosaltres, quan explotem les nostres virtuts, podem guanyar a qualsevol. I això intentarem, perquè desitgem apropar-nos encara més a la permanència».

Preguntat per Diego Costa, que ha estat dubte per unes molèsties al peu, Eusebio ha respost que l'Atlètic té una plantilla pensada per disputar el títol de Lliga: «Preparem el partit pensant que ens trobarem el millor equip possible al davant. Veig gairebé un sacrilegi que algú critiqui Simeone, amb tot el que ha aconseguit i el suc que ha tret als seus futbolistes... Ha crescut des de la dificultat, aspirant a tot any rere any i guanyant títols. No crec que s'hagi de qüestionar res, de debò».



Simeone mai guanya el Girona

Per la seva part, Simeone, que no sap què és guanyar el Girona perquè va empatar els dos duels del curs passat, va recordar la perillositat dels blanc-i-vermells. «És un equip que juga molt bé i, amb els pas dels partits, Eusebio ha trobat com explotar les millors característiques dels seus futbolistes. Això parla meravellosament bé d'ell, com a entrenador», reconeix l'argentí, conscient que el sistema gironí té unes dificultats addicionals que el fan molt difícil de derrotar. «Eusebio venia amb una idea diferent del que havia mostrat a Sant Sebastià i ha sabut adaptar-se a la identitat d'aquest equip, que té el dibuix molt interioritzat i que és molt fort jugant amb tres centrals».

Simeone també ha elogiat les moltes virtuts del Girona. «Jugar amb carrilers els permet aprofitar molt bé el seu joc per fora i això els està potenciant. Però vaja, la temporada passada, la del debut a Primera, l'equip va ser capaç d'ensenyar coses molt positives i fa cinc partits que torna a lluir, mostrant una estabilitat molt bona». L'Atlètic estarà molt pendent dels dos homes que l'any passat van foradar les xarxes d'Oblak: Cristhian Stuani, amb el seu doblet a Montilivi, i Portu, que segurament començarà a la banqueta però va emmudir el Wanda Metropolitano en el tram final del partit de la segona volta. «Tots sabem del potencial de Stuani, és determinant en la part ofensiva del Girona i és el més perillós si parlem de finalitzacions. A més, s'associa perfectament amb Portu, que també hi diu la seva».