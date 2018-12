Eusebio: «L´aspecte anímic de ser a vuitens pot superar qualsevol contratemps»

La qüestió era passar. Ser a vuitens. Al preu que fos. L'escenari hauria pogut ser ben diferent, sense lamentar lesions i amb tota la plantilla disponible, però mai plou a gust de tots. Eusebio i els seus feien ahir història, fent que el Girona passés a vuitens de Copa per primer cop. Això, amb un munt de baixes, a les quals se'ls sumava la de Patrick Roberts. Un panorama que preocupa a una part de l'afició, que hauria preferit quedar fora. El tècnic es va afanyar a fer-los veure que les coses van cap a una altra direcció. «Els aficionats, que gaudeixin. És una alegria molt gran per al club. Que no pensin en la part negativa, quan arribi ja l'afrontarem. Mirarem de treure els aspectes positius de ser a vuitens. Intentarem que no sigui un problema, sinó una motivació. L'aspecte anímic que suposa això compensa qualsevol contratemps físic».

Perquè sí, un cop més hi va haver lesions. Aquest cop va tocar el rebre a Patrick Roberts. «No en sé l'abast, però tot indica que pot ser una ruptura de fibres», deia d'ell, admetent que «la part més complicada» de tot el que està vivint l'equip és, indubtablement, el capítol de baixes. Perquè «això està impedint que jugadors que viuen un bon moment allarguin la seva bona dinàmica, i és una llàstima». Tampoc va voler dramatitzar el tècnic, focalitzant l'atenció en «l'aspecte positiu», que no és cap altre que la classificació. «Estic content, tot i que sóc conscient que si hem arribat fins aquí és fruit del treball previ, pel que s'ha de relativitzar. Aquest club fa anys que està fent bé les coses i nosaltres només hem recollit els fruits».

Ara, el que promet per al gener no és altra cosa que «intentar gaudir donant el màxim de les nostres possibilitats per mèreixer continuar a la competició tant de temps com ens sigui possible». Del partit va destacar «l'actuació determinant» d'Iraizoz, qui va ser «importantíssim» gràcies a les seves intervencions i també per la «tranquil·litat» que va transmetre. Igualment, va assenyalar els canvis com a decisius. «Estàvem patint i l'Alabès s'estava trobant còmode. Hem aconseguit tenir més control amb en Borja; Patrick els ha creat problemes. Ha sortit bé i estem satisfets». També hi va haver temps per a la crítica. «Al primer temps no hem trobat el nostre joc, ni hem estat fluïds, sense ritme». Una altra: «El nostre nivell de joc no estava a l'alçada del que veníem mostrant darrerament». Malgrat això, per a Eusebio el Girona va merèixer passar. «Els partits duren 90 minuts i la nostra última hora ha estat molt bona. Hem competit molt bé en el còmput global de l'eliminatòria i si ha acabat així és perquè ho hem merescut».