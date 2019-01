Ramalho i Bounou ja poden negociar amb qualsevol equip

Un cop entrats en el 2019, al Girona se li agreuja un altre dels fronts que tenia oberts. Al marge d'estar pendent dels reforços d'hivern, Quique Cárcel veu ara com Yassine Bounou i Jonas Ramalho són lliures per negociar amb qualsevol equip. Tots dos acaben contracte el proper 30 de juny i la normativa permet que puguin conversar amb altres clubs per tal d'incorporar-s'hi com a agents lliures a partir del juliol. El Girona ha manifestat obertament la voluntat de retenir-los i renovar-los i tant el porter com el basc també han dit que es volen quedar però l'entesa no arriba i ara són dos caramels del mercat. En el cas de Bounou, el fet que l'Atlètic tingui una part dels seus drets en complica la renovació.