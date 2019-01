L´Alabès d´Abelardo té números de Champions

El 25 de novembre del 2017, l'Alabès va perdre a casa contra l'Eibar (1-2) i ocupava l'última posició de la Lliga, amb només 6 punts i uns registres molt preocupants. Tan sols havien aconseguit dues victòries i onze derrotes, amb 7 gols a favor i 22 en contra. Amb el risc de tornar a Segona ben present, Abelardo Fernández aterrava a la banqueta de Mendizorrotza, que ja s'havia cobrat dues víctimes: Luis Zubeldía i Giovanni de Biasi. L'estrena de l'asturià va ser a Montilivi, un dilluns 4 de desembre. I per posar-hi més picant, al minut 70 perdia 2-0 perquè Stuani i Juanpe havien avançat un Girona que es veuria arrossegat per l'estat d'ànim d'Ibai i els moviments tàctics d'Abelardo a la banqueta. Sense cap altre remei que arriscar, el tècnic va fer entrar Burgui i Pedraza amb el 2-0, i Torres amb el 2-1, el primer dels tres que marcaria Ibai. El segon, de penal al minut 87, ja semblava un mal resultat. Però el tercer, al minut 93 i que no va permetre ni que el Girona servís de centre, va ser una galleda d'aigua freda i la reacció d'un Alabès que, des d'aquell dia, ha protagonitzat una escalada imparable, amb números que li donarien l'accés a la Lliga de Campions. De fet, avui la jugaria.

Agafant les 43 jornades que s'han disputat des de l'arribada d'Abelardo a la banqueta (25 del curs passat i les 18 de l'actual), l'Alabès suma 72 punts. Només tres equips ho milloren: el Barça (98), l'Atlètic (87) i el Madrid (79). Entitats com el Betis, el Sevilla, el València o el Vila-real, que avui juguen a Europa, n'han sumat menys. Instal·lats en una còmoda catorzena posició al final de la temporada passada, els vitorians van sumar 13 victòries, dos empats i 10 derrotes amb Abelardo, marcant 33 gols i rebent-ne només 28.



Primera volta històrica

Un dels partits que va perdre, això sí, va ser contra el Girona a la segona volta, que va fer efectiva la seva particular revenja amb un 1-2 el 19 d'abril del 2018. Aleix Garcia i Stuani van posar un 0-2 que Tomás Pina va retallar al temps de descompte.

L'Alabès, que dissabte visita Montilivi (18.30 hores/BeIN LaLiga), ja ha protagonitzat la millor primera volta de la seva història. Abelardo, fins i tot, té un tracte de llegenda a Mendizorrotza. No és per menys, veient com el seu equip llueix una meritòria i preciosa quarta posició, amb 31 punts, vuit més que el Girona.

A falta de tres punts que consumin l'equador del curs, ha sumat nou victòries, quatre empats i cinc derrotes, amb 21 gols a favor i 18 en contra. A la Copa, però, ja està eliminat perquè es va topar amb un Girona que ha arribat als vuitens de final per primera vegada en els últims 70 anys. A Vitòria, va empatar a dos amb els gols d'Alcalá i Montes, aquest últim al minut 96; mentre que a Montilivi va culminar la gesta de la remuntada: el mateix Alcalá es va marcar en pròpia porteria però Àlex Granell i Portu van fer possible el miracle als darrers minuts, situant un 2-1 que els gironins signarien repetir.