El Girona-Barça es jugarà el diumenge 27 de gener (16.15)

LaLliga ha anunciat aquesta tarda els horaris de la jornada 21 de Primera divisió. L'esperat derbi entre el Girona i el Barça es disputarà el diumenge 27 de gener a 1/4 de 5 de la tarda a Montilivi. Aquest partit havia aixecat molta polseguera per la voluntat de la patronal, amb el suport dels dos clubs, de dur-lo als EUA, concretament a Miami, per expandir els mercats del futbol espanyol. LaLliga no se'n va acabar sortint per l'oposició de la Federació Espanyola, el sindicat de futbolistes i la FIFA i, davant d'això, el Barça va decidir no seguir amb la iniciativa a l'espera que hi hagués consens entre totes les parts.

El Girona-Barça es podrà seguir per beIN. Aquella jornada l'Espanyol-R. Madrid del mateix dia 27 a 3/4 de 9 del vespre ha estat designat per Movistar Partidazo. El Sevilla-Llevant, del dissabte 26 a les 13.00, serà l'encarregat d'obrir la jornada, que culminarà el dilluns 28 amb un Alabès-Rayo Vallecano (21.00).