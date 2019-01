Ernesto Valverde dona «molt de valor» als tres punts sumats a Montilivi

No va fer, ni de llarg, el seu millor partit, el Barça. Però va guanyar. I ja encadena vuit victòries a la Lliga, suficients per mantenir l'avantatge de cinc punts respecte l'Atlètic. Ahir, li va tocar bregar a Montilivi, on va saber patir i ser pacient per acabar rematant a la segona meitat. Així ho va valorar Ernesto Valverde en roda de premsa. Satisfet, sobretot, pel resultat. «Ha estat un partit dur i difícil, perquè ens han apretat molt. Donem molt de valor als tres punts perquè ara, a la segona volta, cada triomf a fora és un pas endavant molt important», deia. Per al tècnic, el matx d'ahir era «clau». «Perquè era un derbi i sabem com juga el Girona, un gran equip i un rival molt intens», es justificava. Se'n van sortir els blaugranes, però només van respirar tranquils quan Messi va fer el 0-2, ja amb un home més al damunt de la gespa. «Ells ens han pressionat molt amunt i això ens ha generat dificultats i ens ha obligat a perdre la pilota. És cert que després de l'expulsió ells han mantingut la bona dinàmica, però era qüestió de temps que dominéssim el joc. Per això he fet entrar Arthur, que té capacitat per tenir la pilota. La idea era dominar el joc i buscar el jugador que quedés lliure».

Va destacar «l'atreviment» de Coutinho. «Pot estar o no encertat. Ha tingut ocasions i això és bo per a nosaltres». I va destacar Semedo. «És un jugador fort», deia. Finalment, va parlar de l'eliminatòria de Copa contra el Sevilla: «La idea és passar».