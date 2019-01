El Girona presentarà al·legacions per les dues targetes grogues a Bernardo

El Girona ha anunciat avui que té previst presentar al·legacions per les dues targetes grogues que va veure Bernardo Espinosa ahir contra el Barça. El central colombià va ser expulsat per doble amonestació (m.50) després de rebre una segona groga molt rigorosa. L'expulsió farà que Bernardo no pugui jugar l'important partit al camp de l'Eibar de diumenge (2/4 de 7) i per intentar evitar-ho, el Girona presentarà al·legacions al Comitè de Competició per tal que no sigui sancionat.