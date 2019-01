Pere Pons: «En la jugada de l´expulsió de Bernardo, Messi em fa falta prèvia»

«Fotuts i dolguts» per no haver pogut fer prou per puntuar contra tot un Barça. Així va acabar el vestidor del Girona després de la derrota d'ahir en un partit marcat sobretot per l'expulsió de Bernardo (m.50). Malgrat no voler fer sang ni acusar directamet l'àrbitre, un dels actors de la jugada decisiva, Pere Pons, va parlar de l'acció. «En Messi em busca la sotana i mig caic. Quan m'aixeco em fica la mà a sobre i em torna a fer caure. Després, jo soc a terra i en Bernardo fa falta i no la veig, però hi havia falta prèvia d'en Messi a mi», detallava Pons. El gironí no acusava l'àrbitre però lamentava l'acció. «Ho fan tan bé com poden però la jugada ens ha matat força. Ha condicionat el partit perquè contra el Barça amb deu homes és molt difícil», deia.

En la mateixa línia, Bounou qualificava de «rigorosa» la segona targeta a Bernardo. El porter, un dels millors, ahir instava tothom a no desanimar-se. «El Barça ha estat el Barça. Som conscients que hem de corregir coses. Hem de continuar igual i posar una marxa més en les nostres virtuts». El marroquí considera que, si a l'equip li toca enfangar-se les properes jornades, respondrà bé perquè «té jugadors que venen de baix i han patit molt».